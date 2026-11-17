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▲依據民航法無人機專章規定，各縣市政府每年得公告禁航區範圍，6年來已成長1倍。（圖／記者張鴻儀製表）

▲無人機裁罰件數與金額，皆在2025年突破新高。（圖／記者張鴻儀製表）

▲民航局考慮簡化操作證制度，增加各地學術科測驗量能。（圖／記者王郁勳攝）

政府打造無人機國家產業鏈，但關鍵的空域限制、試飛場地、人才培訓與考照制度，目前仍面臨瓶頸。對此，交通部民航局表示，飛行高度受限400呎及機場周邊空域，確實是業者實際飛行時最主要的限制，目前正評估在適當測試場域，研議將飛行高度提高至1000呎或2000呎。近年無人機產業快速發展，現行管理制度是否跟得上？民航局說明，自2020年3月《民用航空法》遙控無人機專章施行後，便將自然人的休閒活動（權利）與法人的專業活動（服務）區分管理，以彈性因應不同風險等級與產業發展需求。面對無人機技術日新月異與產業快速轉型，民航局持續動態修訂《遙控無人機管理規則》，確保管理制度能跟上產業創新腳步。至於業者最關心的試飛場地問題，民航局指出，除了三度空間的空域運用外，還涉及二度空間的土地權屬與使用分區、周邊環境影響，以及場地建置後的管理、商業經營模式等議題。民航局將持續與其他部會及地方政府，依場域定位及產業需求協調建置。民航局提到，現行業者在研發階段的試飛活動，主要有三種途徑，包括在空域綠區試飛、使用民航局規劃的18處中小型及2處大型專屬測試場，以及依規定申請在禁航區（紅區）或400呎以上空域試飛。民航局補充，目前主要民用試驗場域設在嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心。至於高高度、超視距（BVLOS）、長距離、通訊導航等測試需求，則須依據研發階段與測試目的決定，再尋找對應的地面場域並辦理空域申請。「業者與民航局的認知確實存在落差。 」民航局無人機辦公室執行秘書耿驊透露，部分業者希望擁有「飛得高、飛得遠，且免申請、免發飛航公告（NOTAM）、免進塔台協調」，以利隨時測試與維修。但在台灣目前的地理環境下，台北飛航情報區的飛航活動量極大，且受限於地狹人稠， 幾乎很難找到這樣的地方。空域限制方面，民航局也提供《NOWNEWS今日新聞》全國禁限航區（紅黃區）數量。根據資料，2020年地方縣市政府公告的空域管制區約2502處，2026年已增加至5003處，約成長一倍。另外，NOWNEWS參考臉書粉專「GeoLab空間資訊實驗室」統計，全台共4314處紅區，占全部管制區數量97.5%；進一步扣除空域重疊後，紅黃區管制面積仍達44502平方公里，相當於1.24個台灣本島，顯示不同層級的空域限制存在大量重疊。民航局坦言，無人機飛行高度受限400呎，以及機場四周空域的限制，主要是基於飛航安全及與有人航空器隔離等考量，因此必須發布飛航公告，並派員到航管單位協調。民航局也承認，這確實是業者反映實際飛行時，不論試飛或其他應用，最主要的無人機活動限制。對此，民航局內部正評估整體空域運作狀況，並研議在適當測試場域，將飛行高度提升至1000呎或2000呎，在合理管理下提供業者測試使用。此外，不少農民的田地被劃入禁限航區，無法使用無人機農噴，進而影響作業。台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄建議，民航局應考慮針對合法飛手及合規無人機，提供更簡便的申請作業方式，讓農民能在低空進行作業。對此，民航局回應，考量無人機管理是依風險區分自然人與法人，僅法人可申請在禁限航區及操作限制範圍內從事相關活動，不應因申請者身分是農民或其他職業別，而採取不同管理方式。耿驊指出，實務上已祭出多項輔導與政策紅利。農民可透過農會或合作社等「法人」身分提出申請，且針對農噴需求，民航局給予極大便利：一般申請期限為2到3個月，農民法人可一次申請長達半年的效期（涵蓋一個農作季節），且一次可跨4到5個縣市申請。民航局期盼透過政策獎勵，在維持法規安全底線的同時，兼顧農民的實際需求。至於農民反映合法植保機選擇太少，民航局表示，目前國外進口大型植保機尚有4型正在檢驗程序中，現由廠商依檢驗項目送實驗室檢測。針對檢驗進度，耿驊補充，若技術文件齊備，完成書面審查與試飛大約只需3到6個月。目前的案件延宕，多半是因為國內代理商與國外原廠之間的工程文件往來不順利所致，並非民航局刻意刁難。民航局強調，未來應就技術創新檢討現行無人機的定義及適用範圍，並針對無人機物流運送等涉及公共運輸的營運型態加強規範。補強部分則可針對無人機管理資訊系統的軟硬體升級與更新，提供更友善的行政申請及圖資查詢服務。針對《無人載具產業發展條例》施行一年後必須建置3處軍民合用試飛場的規定，民航局表示，將配合主管機關經濟部指示提供協助。未來也將盤點空域利用率，將低空空域效益發揮最大化，並結合軍民共用的適用場域，將業者研發成果延伸至實際商業場景。此外，民航局也考慮簡化操作證制度，增加各地學術科測驗量能。