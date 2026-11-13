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紐約洋基休賽季再度引發球迷爭議，23歲外野手杜蘭戈（Luis Durango）本季在3個小聯盟層級繳出打擊率3成20、46次盜壘，並因打擊姿勢與速度型球風被稱為「一朗二世」，如今卻取得自由球員資格。洋基專門媒體《Pinstripes Nation》隨即發表重砲評論文章痛批球團目光短淺，直指洋基僅因杜蘭戈本季「全壘打掛蛋」便草率放人，在經歷今年分區系列賽慘遭光芒橫掃的恥辱後，這項決定恐將成為條紋軍團未來再度後悔莫及的不智之舉。來自巴拿馬的左打外野手杜蘭戈，雖然身材偏單薄（身高約178公分、體重僅61公斤），卻在本賽季的小聯盟賽場上掀起了一陣復古旋風。他今年一口氣橫跨1A、高階1A與2A三個層級，合計出賽84場，在259個打數中狂敲83支安打，繳出的驚人成績單。真正讓紐約球迷與球探津津樂道的，是他充滿「19世紀野球美學」的獨特打擊風格。杜蘭戈在左打擊區習慣握短棒，揮棒軌跡極為簡潔，且左腳在球棒擊中球的電光石火間便已同步跨出、重心直奔一壘壘包而去。憑藉這套行雲流水的「跑動式揮棒」與恐怖的壘間破壞力，無數洋基迷紛紛驚呼：「他簡直就是名人堂傳奇鈴木一朗的化身！」然而，這名用速度與棒子控制力征服三個小聯盟層級的潛力股，卻因為數據欄上刺眼的「0支全壘打」，在注重極致長打數據的洋基農場體系中淪為邊緣人，最終在今秋取得小聯盟自由球員資格後，未獲球團積極挽留而黯然離隊。洋基專業媒體《Pinstripes Nation》對此痛心疾首地發文抨擊：「『被譽為鈴木一朗再世的46盜外野手正式離開——洋基是否又親手埋下了未來後悔的種子？』」當洋基管理層口口聲聲喊著要在休賽季尋找更具「進攻多元性」的打線拼圖時，農場裡明明就躺著一位能用3成20打擊率與46次盜壘撕裂防線的23歲年輕外野手，球團卻親手將他推向其他29支競爭對手的懷抱。紐約球迷之所以對這起小聯盟人員異動反應如此激烈，根源在於洋基長達17年的「冠軍荒」焦慮。自2009年奪下隊史第27冠以來，這支豪門勁旅始終無法重返世界大賽最高榮耀；今年十月季後賽，洋基更在美聯分區系列賽（ALDS）中被球風靈活、善用戰術的同區死敵坦帕灣光芒隊以直落三無情橫掃出局。《Pinstripes Nation》尖銳分析：「杜蘭戈本季的成績單，與目前洋基備受抨擊的盲砲打者形成了最鮮明的對比。他在一轟未敲的情況下照樣連跳三級；在這個時間點放他離隊更具象徵意義。全紐約的球迷與球界人士都在疾呼，球隊迫切需要那種不靠全壘打也能把隊友送回本壘得分的實用型戰將。」紐澤西權威媒體《NJ.com》的資深洋基隨隊記者米勒（Randy Miller）也在近日專欄中發出同樣的嚴厲警告。米勒直言，洋基制服組必須徹底重新審視球員評估指標：「他們在休賽季真正需要引進的，是當開路先鋒敲出二壘安打上壘後，能夠百分之百確實執行犧牲觸擊，或是穩健擊出二壘方向滾地球護送跑者上三壘的球員！」