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日本職棒阪神虎超級重砲佐藤輝明透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。美國權威體育媒體《ESPN》王牌記者傑夫·帕桑（Jeff Passan）近日針對17支大聯盟勁旅進行補強適配度大點名，明確指出。帕桑分析，佐藤不僅能解決水手打擊率在美聯墊底的嚴重貧打，更能直接頂替可能離隊的明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）；然而，面對道奇、洋基等超級豪門環伺以及上看1.5億美元的天價身價，水手能否成功搶人卻也面臨嚴峻考驗。回顧西雅圖水手剛結束的賽季，球隊在擁有全聯盟頂尖先發輪值的絕佳基礎下，最終卻僅繳出76勝86敗的成績單，遺憾無緣延續前一年的季後賽氣勢。帕桑一針見血地指出，水手距離重返美聯西區王座只差最後一塊拼圖，那就是拯救全面崩盤的進攻火力。數據顯示，水手本季團隊打擊率從前一季的2成44暴跌至慘不忍睹的，團隊全壘打產量更從238支大幅萎縮至182支，整體長打破壞力與得分效率同步陷入停滯。而本季在日職大殺四方、以強勢加冕央聯打擊三冠王的佐藤輝明，正是水手朝思暮想的左打重砲解答。帕桑分析，佐藤同時具備守備三壘以及移防左右外野的多功能彈性，若水手重砲阿羅薩雷納（Randy Arozarena）最終在自由市場離隊，佐藤能立即接管外野與中心打線核心，徹底改變西雅圖積弱不振的打線體質。水手對日本球星的渴望早已不是秘密。球團總裁迪波托（Jerry Dipoto）近日受訪時公開證實，水手今冬的首要任務就是全力補強打擊火力與三壘防區；儘管他受限於聯盟規章未直接點名佐藤輝明，但迪波托大方透露球團球探部門「已經長期追蹤觀察他許久」，更強調即便陣中傾向尋找右打，但面對具備頂級破壞力的左打者也絕對會納入網羅考量。此外，水手擁有全大聯盟數一數二的「日系友善傳統」。從傳奇神獸鈴木一朗、「大魔神」佐佐木主浩、鐵捕城島健司到名投岩隈久志，西雅圖球團對日本球員赴美後的飲食照料、語言翻譯與心理適應建構了無微不至的支援體系，這項無形的軟實力將成為招募佐藤的絕佳王牌。