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洛杉磯道奇牛棚恐面臨主力流失危機！30歲左投維西亞（Alex Vesia）進入自由市場後，根據美國權威體育媒體《The Athletic》最新重磅披露，全大聯盟目前已有「超過半數（15支以上）球團」向這位火球左腕表達強烈網羅意願，其中銀彈雄厚的紐約大都會更已率先出手接洽，消息一出隨即在洛杉磯與全美社群掀起討論，不少球迷哀嚎：「道奇牛棚要垮了！」《The Athletic》資深隨隊記者薩蒙（Will Sammon）撰文指出，多名大聯盟球界內部人士證實，紐約大都會已經正式啟動牛棚升級計畫，並將維西亞與另一位資深左投希爾（Tim Hill）列為自由市場初期的頭號鎖定目標。大都會棒球事務總裁史登斯（David Stearns）日前更公開宣示：「今年休賽季我們絕對會對牛棚陣容進行實質補強。」然而，大都會想要順利搶下維西亞絕非易事。薩蒙在報導中透露，維西亞在自由市場上炙手可熱的程度超乎預期，目前「全聯盟超過一半的球隊都對他展現出濃厚興趣」。對於在現代棒球中極度渴求能在比賽後段凍結左打者、同時具備高三振能力的各隊制服組而言，正值當打之年的維西亞無疑是市場上最稀缺的頂級牛棚戰力。現年30歲的維西亞今年打出了職業生涯的代表作。整季在道奇牛棚頻繁登板，寫下，繳出3勝1敗、3次救援成功、的頂級成績單，在58局投球中狂飆74次三振（每9局三振數高達11.5次），被打擊率僅1成53。此外，維西亞本季更成功開發出進化版的變速球，大幅提升了對付右打者的壓制力，讓他徹底擺脫傳統「一人左」的侷限。更令全聯盟球探垂涎三尺的，是維西亞在十月季後賽展現的「大心臟」。作為道奇2024與2025年完成世界大賽二連霸的冠軍功臣，維西亞生涯在季後賽累計31場登板中，竟然有高達隨著維西亞陷入超過半數球隊爭搶的消息傳開，北美棒球社群瞬間炸鍋。大都會與其他渴望補強牛棚的勁旅球迷紛紛興奮留言：「如果維西亞能加入我們，這絕對是休賽季最神的操作！」、「拜託老闆快把維西亞簽下來，看到他上場三振對手實在太熱血了！」反觀洛杉磯道奇的死忠球迷則是集體陷入恐慌，紛紛在網路上發起留人請願：「不行！拜託千萬別把我們的維西亞搶走……」、「如果連維西亞都留不住，道奇明年的牛棚戰力簡直不敢想像！」不過也有不少樂觀的道奇支持者出面安撫軍心：「維西亞對洛杉磯有深厚感情，相信高層最終一定會開出合理價碼把他簽回來！」