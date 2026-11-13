2026新北歡樂耶誕城於今（13）日晚間盛大開城！今年與「卡娜赫拉的小動物」聯名，所有聖誕裝置結合P助、粉紅兔兔，以及殭屍貓等人氣角色。今年主燈為「萌幻飛行號」，是巨型熱氣球主燈，動物們搭乘熱氣球。而市府大樓北面同樣有光雕燈光秀。另外站前廣場也有「粉紅夢幻港灣」，捷運環狀線板橋站南廣場則有「星空精靈特快車」，就是網上瘋傳會下雪的聖誕樹裝置區。2026新北耶誕城活動一連舉辦45天，《NOWNEWS今日新聞》整理逛法路線、主燈、燈光秀時間、交通指南、交通管制等資訊一次看。
🟡2026新北耶誕城主要活動資訊：
主題：卡娜赫拉的小動物（粉紅兔兔與P助）
活動期間：2026年11月13日（五）～ 12月27日（日）
主燈秀時間：每日 17:30 - 23:00（每逢整點、半點各展演一場，每場約5分鐘）
主燈區範圍：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場
其他附屬燈區：擴大設置7大燈區，包含淡水、中和、鶯歌、三重、新莊、新店等
🟡「2026新北耶誕城」完整全包路線一次看：
板橋捷運站3A出口 ⭢ 耶誕樹（巨型熱氣球主燈）⭢市民廣場3Ｄ光雕⭢新北市政府大廳⭢市民廣場（魔幻圓舞曲、P助等你揪）⭢銀河航道⭢旅行驚喜包⭢旅航護照⭢旅行任意門⭢萬坪公園⭢站前廣場區（甜心碼頭、粉紅夢幻輪、夢幻迎光燈塔、童話星光列車、星光騎蹟、星願旅屋、繫上心願）⭢捷運環狀線-星光精靈列車⭢市民廣場（出發吧夥伴、光影快門、旅行躲貓貓）⭢奇幻飛車 ⭢板橋車站／板橋捷運站3號出口
全區完整地圖：可從「新北耶誕城官網」下載高清版
🟡2026新北耶誕城路線上亮點精華：
📍2026新北耶誕城主燈「萌幻熱氣球之旅」（耶誕樹位置）：
▪️萌幻飛行號：
內容說明：卡娜赫拉的小動物們搭上夢幻熱氣球，展開今年耶誕城的萌幻旅行。
亮燈時間：17:30-23:00
展演頻率：配合市府大樓燈光秀時間，每整點、半點一次，每次 5 分鐘
裝置位置：市民廣場
➡主燈秀3D光雕牆
▪️燈光主秀：
內容說明：耶誕燈光主秀一直是全臺3D光雕秀的領航者，在市府大樓光雕投影上加以高彩度雷射線條效果，大樓側面
以染牆燈投射出絢麗光暈，於主燈秀演出時連動表演，讓整體演出量體看起來更大更震撼。
主燈秀時間：每日 17:30-23:00，每整點、半點一次，22:00 為最後一場有聲版
裝置位置：市府大樓北面
➡新北市政府一樓大廳：
▪️夢想航班：
內容說明：粉紅兔兔與 P 助邀上好友，搭乘粉色班機飛向新北，展開期待已久的耶誕假期。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：新北市政府一樓大廳
➡市民廣場（魔幻圓舞曲、P助等你揪）：
▪️魔幻圓舞曲：
即是每年都會出現的旋轉木馬
▪️P助等你揪：
巨大的P助靜靜坐在點點燈光下，思考著等等要去哪裡玩好呢？以好友相聚、歡樂同行為主題。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：市民廣場（中山路與新府路口）
➡市民廣場西側（旅行驚喜包、旅航護照等）：
▪️旅行驚喜包：
以發光燈箱打造層層堆疊耶誕禮盒意象，結合花環光圈、紅金燈球、粉紅兔兔與P助的歡樂畫面，營造充滿節慶祝福的城市打卡場景。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：市民廣場
➡站前廣場（甜心碼頭、粉紅夢幻輪、夢幻迎光燈塔等）：
▪️粉紅夢幻輪：
以八米巨型郵輪為視覺焦點，邀請大小朋友航向充滿童趣的奇幻海洋。
亮燈時間：17:30-23:00
展演頻率：17:30-22:00，每半小時1次，每次展演3分鐘。(實際演出頻率將視現場狀況調整)
裝置位置：站前廣場
➡捷運環狀線：
▪️星空精靈特快車：
新北耶誕城還未正式開城，此裝置就在Threads上有網友分享，因為有聖誕樹又有下雪造景，早已造成轟動。延續去年《耶誕精靈馬戲派對》的童話角色記憶，讓 12 位小精靈透過禮物列車、愛樂演奏與飛空星光，展開一場從樹下巡遊到樹頂夜空的耶誕奇幻旅程。白天以繽紛樹屋、禮物列車與 12 位小精靈營造童話打卡場景，夜晚透過機械動態、燈光展演與四層造雪特效，成為耶誕精靈星光樂園。
亮燈時間：17:30-23:00
展演頻率：17:30-22:00，每半小時 1 次，每次展演 3 分鐘。(實際演出頻率將視現場狀況調整)
裝置位置：捷運環狀線板橋站南廣場
➡萬坪公園（貓頭鷹的森林派對、森林星光門等）：
▪️貓頭鷹的森林派對：
松果高掛塔頂，發光葉片沿著層層拱架蔓延，貓頭鷹守望林間，狐狸與小貓熊在入口迎接訪客。以暖金光勾勒一座森林祕境，邀請人們穿過枝葉交織的拱門，跟著動物夥伴走進夜色，尋找藏在城市裡的童話奇遇。
展演頻率：17:30-23:00，貓頭鷹持續擺動。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：萬坪公園
➡市民廣場（出發吧夥伴、光影快門、旅行躲貓貓）：
▪️出發吧！夥伴：
粉紅兔兔和P助並肩而坐，並在璀璨燈海下整裝待發，準備迎向下一站的驚喜與冒險。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：市民廣場(縣民大道與新站路交叉口)
➡回市民廣場- 奇幻飛車：
▪️奇幻飛車
七彩繽紛的車身彷彿載滿夢想與快樂，呼嘯而過時留下絢麗的光影軌跡。
營運時間：11:00-22:00
裝置位置：市民廣場
🟡「2026新北耶誕城」交通指南：
📍搭捷運：
▪️新北市市民廣場：
「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）
▪️板橋車站站前廣場：
「捷運板南線/板橋站」3號出口
「捷運環狀線/板橋站」5號出口
▪️萬坪公園：
「捷運板南線/板橋站」1號出口
▪️府中商圈：
「捷運板南線/府中站」1~3號出口
▪️新北板橋轉運站：
「捷運環狀線/板橋站」4號出口
📍搭台鐵/高鐵：
搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處
📍搭公車：
▪️新北市政府（新府路）：234、245、265(含中央、明德)、307(含西藏三民)、577、651、667、705、810、847、897
▪️新北市政府（中山路）：51、234、265(含中央、明德)、651、705、813(含區間車)、982
▪️新北板橋公車站：99、234、245、265(含中央、明德)、307(含西藏三民)、596、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920(含副、A)、932(含繞國家教育研究院)、947、948、952、963、965、982、藍32、藍33、藍37、藍38、「三峽一捷運臺大醫院站」跳蛙公車、「中和一新北板橋公車站」跳蛙公車、「淡水新市鎮一板橋」跳蛙公車
▪️新北板橋公車站(新府路)：577
▪️板橋車站(文化路)：99、245、264、310(含區)、656、701、 793、806、910、918區、920(含副、A)、930(含延)、982、藍33、「林口-板橋」跳蛙公車、「林口-捷運府中站」跳蛙公車
▪️捷運府中站(府中路)：51、99、264、307(含西藏三民)、310(含區)、577、585、596、701、702、786、793、806、810、843、848、857、910、920(含副、A)、930(含延)、932(含繞國家教育研究院)、940、965、內科通勤專車21、「林口-板橋」跳蛙公車、「三峽-捷運府中站」跳蛙公車、「林口-捷運府中站」跳蛙公車
▪️捷運府中站：99、596、805、810、824、848、932、948、952、藍37、藍38、「三峽-捷運台大醫院站」跳蛙公車、「鶯歌火車站-中正紀念堂」跳蛙公車、1820(含繞駛關西、中華)、1821
▪️後站商圈：57、234、245、265(含中央、明德、區、夜)、656、657(含延)、667、705、796、847、藍32、1851
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主題：卡娜赫拉的小動物（粉紅兔兔與P助）
活動期間：2026年11月13日（五）～ 12月27日（日）
主燈秀時間：每日 17:30 - 23:00（每逢整點、半點各展演一場，每場約5分鐘）
主燈區範圍：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場
其他附屬燈區：擴大設置7大燈區，包含淡水、中和、鶯歌、三重、新莊、新店等
🟡「2026新北耶誕城」完整全包路線一次看：
板橋捷運站3A出口 ⭢ 耶誕樹（巨型熱氣球主燈）⭢市民廣場3Ｄ光雕⭢新北市政府大廳⭢市民廣場（魔幻圓舞曲、P助等你揪）⭢銀河航道⭢旅行驚喜包⭢旅航護照⭢旅行任意門⭢萬坪公園⭢站前廣場區（甜心碼頭、粉紅夢幻輪、夢幻迎光燈塔、童話星光列車、星光騎蹟、星願旅屋、繫上心願）⭢捷運環狀線-星光精靈列車⭢市民廣場（出發吧夥伴、光影快門、旅行躲貓貓）⭢奇幻飛車 ⭢板橋車站／板橋捷運站3號出口
全區完整地圖：可從「新北耶誕城官網」下載高清版
🟡2026新北耶誕城路線上亮點精華：
📍2026新北耶誕城主燈「萌幻熱氣球之旅」（耶誕樹位置）：
▪️萌幻飛行號：
內容說明：卡娜赫拉的小動物們搭上夢幻熱氣球，展開今年耶誕城的萌幻旅行。
亮燈時間：17:30-23:00
展演頻率：配合市府大樓燈光秀時間，每整點、半點一次，每次 5 分鐘
裝置位置：市民廣場
➡主燈秀3D光雕牆
▪️燈光主秀：
內容說明：耶誕燈光主秀一直是全臺3D光雕秀的領航者，在市府大樓光雕投影上加以高彩度雷射線條效果，大樓側面
以染牆燈投射出絢麗光暈，於主燈秀演出時連動表演，讓整體演出量體看起來更大更震撼。
主燈秀時間：每日 17:30-23:00，每整點、半點一次，22:00 為最後一場有聲版
裝置位置：市府大樓北面
➡新北市政府一樓大廳：
▪️夢想航班：
內容說明：粉紅兔兔與 P 助邀上好友，搭乘粉色班機飛向新北，展開期待已久的耶誕假期。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：新北市政府一樓大廳
➡市民廣場（魔幻圓舞曲、P助等你揪）：
▪️魔幻圓舞曲：
即是每年都會出現的旋轉木馬
▪️P助等你揪：
巨大的P助靜靜坐在點點燈光下，思考著等等要去哪裡玩好呢？以好友相聚、歡樂同行為主題。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：市民廣場（中山路與新府路口）
▪️旅行驚喜包：
以發光燈箱打造層層堆疊耶誕禮盒意象，結合花環光圈、紅金燈球、粉紅兔兔與P助的歡樂畫面，營造充滿節慶祝福的城市打卡場景。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：市民廣場
▪️粉紅夢幻輪：
以八米巨型郵輪為視覺焦點，邀請大小朋友航向充滿童趣的奇幻海洋。
亮燈時間：17:30-23:00
展演頻率：17:30-22:00，每半小時1次，每次展演3分鐘。(實際演出頻率將視現場狀況調整)
裝置位置：站前廣場
➡捷運環狀線：
▪️星空精靈特快車：
新北耶誕城還未正式開城，此裝置就在Threads上有網友分享，因為有聖誕樹又有下雪造景，早已造成轟動。延續去年《耶誕精靈馬戲派對》的童話角色記憶，讓 12 位小精靈透過禮物列車、愛樂演奏與飛空星光，展開一場從樹下巡遊到樹頂夜空的耶誕奇幻旅程。白天以繽紛樹屋、禮物列車與 12 位小精靈營造童話打卡場景，夜晚透過機械動態、燈光展演與四層造雪特效，成為耶誕精靈星光樂園。
亮燈時間：17:30-23:00
展演頻率：17:30-22:00，每半小時 1 次，每次展演 3 分鐘。(實際演出頻率將視現場狀況調整)
裝置位置：捷運環狀線板橋站南廣場
➡萬坪公園（貓頭鷹的森林派對、森林星光門等）：
▪️貓頭鷹的森林派對：
松果高掛塔頂，發光葉片沿著層層拱架蔓延，貓頭鷹守望林間，狐狸與小貓熊在入口迎接訪客。以暖金光勾勒一座森林祕境，邀請人們穿過枝葉交織的拱門，跟著動物夥伴走進夜色，尋找藏在城市裡的童話奇遇。
展演頻率：17:30-23:00，貓頭鷹持續擺動。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：萬坪公園
➡市民廣場（出發吧夥伴、光影快門、旅行躲貓貓）：
▪️出發吧！夥伴：
粉紅兔兔和P助並肩而坐，並在璀璨燈海下整裝待發，準備迎向下一站的驚喜與冒險。
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：市民廣場(縣民大道與新站路交叉口)
➡回市民廣場- 奇幻飛車：
▪️奇幻飛車
七彩繽紛的車身彷彿載滿夢想與快樂，呼嘯而過時留下絢麗的光影軌跡。
營運時間：11:00-22:00
裝置位置：市民廣場
📍搭捷運：
▪️新北市市民廣場：
「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）
▪️板橋車站站前廣場：
「捷運板南線/板橋站」3號出口
「捷運環狀線/板橋站」5號出口
▪️萬坪公園：
「捷運板南線/板橋站」1號出口
▪️府中商圈：
「捷運板南線/府中站」1~3號出口
▪️新北板橋轉運站：
「捷運環狀線/板橋站」4號出口
📍搭台鐵/高鐵：
搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處
📍搭公車：
▪️新北市政府（新府路）：234、245、265(含中央、明德)、307(含西藏三民)、577、651、667、705、810、847、897
▪️新北市政府（中山路）：51、234、265(含中央、明德)、651、705、813(含區間車)、982
▪️新北板橋公車站：99、234、245、265(含中央、明德)、307(含西藏三民)、596、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920(含副、A)、932(含繞國家教育研究院)、947、948、952、963、965、982、藍32、藍33、藍37、藍38、「三峽一捷運臺大醫院站」跳蛙公車、「中和一新北板橋公車站」跳蛙公車、「淡水新市鎮一板橋」跳蛙公車
▪️新北板橋公車站(新府路)：577
▪️板橋車站(文化路)：99、245、264、310(含區)、656、701、 793、806、910、918區、920(含副、A)、930(含延)、982、藍33、「林口-板橋」跳蛙公車、「林口-捷運府中站」跳蛙公車
▪️捷運府中站(府中路)：51、99、264、307(含西藏三民)、310(含區)、577、585、596、701、702、786、793、806、810、843、848、857、910、920(含副、A)、930(含延)、932(含繞國家教育研究院)、940、965、內科通勤專車21、「林口-板橋」跳蛙公車、「三峽-捷運府中站」跳蛙公車、「林口-捷運府中站」跳蛙公車
▪️捷運府中站：99、596、805、810、824、848、932、948、952、藍37、藍38、「三峽-捷運台大醫院站」跳蛙公車、「鶯歌火車站-中正紀念堂」跳蛙公車、1820(含繞駛關西、中華)、1821
▪️後站商圈：57、234、245、265(含中央、明德、區、夜)、656、657(含延)、667、705、796、847、藍32、1851