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女星薔薔的妹妹林嘉珍（薔妹），去年和中國籍伴侶「阿順」登記結婚，之後兩人飛到海外借精懷孕，今年3月生下女兒，不料之後阿順卻爆料遭騙婚、家暴等，還因國籍等問題讓小孩至今無法報戶口。沒想到昨（20）日，薔妹又透露自己去做移植前檢查，打算生一男一女的龍鳳胎，「反正這個子宮也閒著沒事幹。」影片公開後火速吸引31萬次瀏覽，不少人都直接開罵薔妹，「還沒成為成熟的大人真的不要再製造生命了！」薔妹也怒反擊：「難道你認為所有天下的父母都值得當父母嗎？」薔妹昨日在社群PO出影片，說自己到醫院做移植前檢查，「打算自己生一男一女龍鳳胎，移植雙胞胎，因為我還有兩顆胚胎一男一女，所以呢，以後就是3個孩子的家長了。」還問一旁媽媽的感想，薔媽則抱著薔妹女兒直呼不敢想，薔妹還跟女兒說：「妳要當姊姊嘞，妳還在混。」接著薔妹直言：「反正這個子宮也閒著沒事幹，如果她閒著沒事幹的話，就知道讓她來點事做，不然也沒什麼貢獻。」並宣布將於下個月植入。影片曝光後，狂吸31萬次瀏覽，不少人提到薔妹傳過多個負面爭議，加上與阿順的女兒至今都沒報戶口，紛紛怒批：「妳先戒菸戒酒再來生小孩吧⋯」、「妳真的先不要欸！老大的戶籍都搞不定…」、「還沒成為成熟的大人真的不要再製造生命了！」薔妹則反擊直言：「難道你認為所有天下的父母都值得當父母嗎？」再度引發論戰。回顧薔妹與阿順爭議，夫妻倆生下女兒後，阿順突爆料遭到騙婚騙孕，甚至對方還婚內出軌、家暴等惡行。除此之外，由於孩子生母阿順是中國籍，若要辦理中國戶口，必須帶回中國並仰賴薔妹在台配合，並直言對方根本不敢讓她把小孩帶回去，還指控薔妹偽造自己的簽名向台灣法院提出收養申請，因中國流程未完成申請已遭駁回。不僅如此，因中國不接受同性婚姻，所以兩人的婚生子女是不被認可的。而在台灣同性婚姻生殖的法律中，因為不適用「婚生推定」，只有阿順能夠直接拿到親權，薔妹需要另外收養才能夠幫小孩在台灣報戶口，在前後兩難的情況下，使得小孩現在還處於幽靈戶口中。