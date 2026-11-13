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今東北季風減弱！南部高溫衝33度

▲中央氣象署公布未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六變天全台有雨！下周三「鋒面+東北季風」接力：冷空氣持續3天

▲中央氣象署指出，今（13）日全台大多為多雲到晴，西半部高溫上看32度；週六華南雲雨區東移，午後各地降雨機率提高，週日東北季風增強，北台灣天氣轉涼。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw

今（13）日東北季風減弱，今晨最低溫落在新竹關西鎮15度，根據氣象專家吳德榮表示，今日至明（14）日上午氣溫逐漸回升，但明日下午將受到「短波槽」掠過影響，各地降雨機率提高；此外，下週三（18日）起將有鋒面及東北季風影響，預計冷空氣將影響2至3天，提醒民眾注意天氣變化。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今（13）日至明（14）日上午，東北季風減弱；各地晴時多雲，氣溫逐日升，東半部偶有局部短暫雨的機率。今日各地白天偏熱、早晚涼，各地區氣溫如下：北部17至30度、中部16至32度、南部17至33度、東部16至31度。但吳德榮提醒，明日下午起「短波槽」接連快速掠過，各地雲量增多、降雨機率提高；氣溫略降。週日（15日）白天起好轉，降雨漸歇，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一（16日）西半部晴朗穩定、東半部偶有局部短暫雨。下週二（17日）各地晴朗穩定，氣溫回升。到了下週三（18日）起，將有鋒面及東北季風影響，冷空氣約持續2、3天，能帶來的平地最低氣溫、約與剛過的那一波類似；不過，屬期末模擬、需觀察模式調整。