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NBA聯盟官方今（13）日正式祭出重磅懲處，休士頓火箭隊後衛「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）因日前在主場迎戰金州勇士隊的激戰中揮拳攻擊對手，遭到聯盟處以禁賽3場的嚴厲處分。按照賽程表來看，史馬特將缺席接下來火箭對陣猶他爵士、華盛頓巫師與邁阿密熱火的3場比賽。這起衝突發生在昨日火箭對陣勇士的比賽中段。當時火箭年輕前鋒湯普森（Amen Thompson）正持球發動快速反擊準備切入籃下，場上雙方球員在無球卡位與奔跑間發生激烈肢體糾纏；史馬特在混亂中情緒徹底失控，直接朝勇士中鋒巴錫（Charles Bassey）揮出一拳。現場裁判在檢視重播畫面後，當場吹判史馬特二級惡意犯規（Flagrant-2）並直接將其驅逐出場；聯盟經過審視認定其暴力行為不可取，於今日正式追加禁賽3場處分。美媒《SB Nation》記者歐唐納（Ricky O'Donnell）在報導中直言：「在籃球場上對其他球員揮拳簡直是愚蠢至極的行為，裁判當下吹判二級惡意犯規完全正確；雖然禁賽3場屬於相當嚴厲的懲罰，但史馬特完全是咎由自取。」今年休賽季加盟火箭的史馬特，開季至今堪稱全聯盟最具性價比的自由球員補強之一。這位前年度最佳防守球員不僅為休士頓注入強悍的防守韌性與季後賽經驗，外線火力更是驚艷全聯盟，開季前12場比賽三分球命中率高達40%，是火箭穩居西區前段班的重要拼圖。根據聯盟禁賽規定，史馬特將缺席接下來火箭對陣猶他爵士、華盛頓巫師與邁阿密熱火的3場比賽，後兩場為客場賽事。所幸對火箭而言，這3支對手近期整體戰力與戰績相對平穩，賽程難度不算太高，讓教練團在失去這名後場防守核心期間仍保有充足的調整與緩衝空間。