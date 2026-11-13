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黃仁勳辭職！郭哲榮轟董事會「愚蠢決定」：來數他多久回任

▲黃仁勳近日深陷婚外情與中國女間諜風波，於12日正式辭去輝達執行長、董事職位。（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）

提到賈伯斯過去被蘋果趕走，最後還是回任，但此時的蘋果已經傷痕累累；ChatGPT創辦人奧特曼同樣被董事會鬥走，最後也是馬上回任，認為黃仁勳未來回到領導職位可能性很大，「我就來數一下，黃仁勳多久會回任」。

▲黃仁勳辭職輝達執行長，郭哲榮怒轟董事會做出愚蠢決定，並表示「我就來數一下，黃仁勳多久會回任」。（圖／YT郭哲榮分析師-摩爾證券投顧）

黃仁勳婚外情連環爆！辭去輝達執行長、董事

▲輝達（NVIDIA）週四（12日）投下震撼彈，董事會在黃仁勳深陷雙重婚外情醜聞之際，決定壯士斷腕，正式任命財務長克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長。（圖／翻攝自輝達官網）

輝達（Nvidia）執行長、共同創辦人黃仁勳近期深陷婚外情及中國女間諜風波，正式宣布辭職，由財務長克雷斯（Colette Kress）暫代執行長職位，消息一出瞬間重創輝達股價。對此，摩爾投顧投資長、分析師郭哲榮痛批，認為輝達董事會「把創辦人趕走」是愚蠢決定，並以蘋果賈伯斯與ChatGPT奧特曼為例，表示「我就來數一下，黃仁勳多久會回任」。針對黃仁勳辭職輝達執行長、董事職位一事，分析師郭哲榮在YouTube頻道發文，郭哲榮舉例蘋果和ChatGPT為例子，事實上，郭哲榮過去就看好黃仁勳不會離開輝達，認為就算黃仁勳真的下台，也不會影響AI發展，「因為現在根本停不下來！」並認為黃仁勳儘管私德有問題，若沒有背叛美國或洩漏公司機密，就沒有撤換必要。綜合外媒報導，黃仁勳近期醜聞連環爆，先是被爆出與疑似是中國女間諜黃樂婚外情，事後黃仁勳透過公司內部信件坦承對妻子不忠，並向妻子與家人道歉；沒想到在12日，黃仁勳又傳出與輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）外遇，讓黃仁勳去留再度成為外界關注焦點。輝達董事會則在12日震撼宣布，表示創辦人黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，並即刻生效，新任執行長則由財務長克雷斯（Colette Kress）暫任，直到正式繼任者確定。