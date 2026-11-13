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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任執行長，在美國乃至全球科技圈投下震撼彈。矽谷知名創業家納瓦爾（Naval Ravikant）在社群平台X發文，以蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、Uber創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）為例，指出企業創辦人難以取得，馬斯克（Elon Musk）的留言也引發關注。納瓦爾認為，從賈伯斯、卡蘭尼克的經歷來看，創辦人對於企業的願景、文化及發展方向，具有難以取代的影響力，不應輕易認為換掉創辦人就能解決問題。馬斯克對此表示認同，也被外界解讀為間接聲援黃仁勳。納瓦爾提及的賈伯斯於1985年離開蘋果，直到1997年才重返公司；卡蘭尼克則在2017年卸下Uber執行長職務，都是科技業討論創辦人與企業經營的重要案例。事實上，馬斯克先前也曾在網友建議他聘用黃仁勳時回覆「That would be an honor」（那將是我的榮幸），雖然目前並沒有正式的聘用邀約傳出，但連續2次公開表態，也顯示馬斯克對黃仁勳卸任一事，或許抱持著不同於美國政府的看法。