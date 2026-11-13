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根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，昨日在對陣休士頓火箭隊首節傷退的金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），經核磁共振（MRI）檢查確診為右側腹斜肌撕裂，儘管球團官方宣布將於兩周後重新評估，但內部已做好他缺陣接近一個月。勇士隊正遭遇毀滅性的傷病海嘯，勇士隊內薪資排名前五的球星已有四人躺進傷病名單，合計年薪突破驚人的1.5億美元（約新台幣48億元）。柯瑞昨日在作客火箭首節飆進一記三分球後，隨即痛苦手捂右側腹部並於暫停時返回更衣室，全場僅出賽6分鐘拿下3分便提前退場。勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後透露，柯瑞坦言腹部出現「職業生涯從未體驗過的拉扯感」。查拉尼亞在《NBA Today》節目中指出，「我得到的消息是，史蒂芬柯瑞因為這次遭遇的腹斜肌撕裂傷，實際上將會缺陣接近一個月的時間。勇士隊預計在大約14天後對柯瑞進行重新評估，屆時他們才能更清楚掌握他的恢復進度、復健還需要多少時間，以及究竟需要3周、4周甚至更久。但可以確定的是，勇士隊目前已經做好心理準備，史蒂芬柯瑞可能至少會缺席雙位數的比賽。」這次傷病無疑打斷了柯瑞開季的鬼神狀態——傷前4戰他分別狂轟34分、29分、41分與25分，本季前10場先發場均高達27.8分、3.9助攻與3.7籃板。柯瑞的倒下讓本就傷兵滿營的勇士雪上加霜。美媒記者西格爾（Brett Siegel）隨即在社群平台上揭露一組數據：隨著柯瑞加入傷兵行列，勇士本賽季團隊薪資排名前五高的球員中，已有高達四人無法出賽。西格爾寫道：「柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與穆迪（Moses Moody），這四名目前缺陣的球員本季薪資總和超過1.5億美元。」在巴特勒與穆迪因膝傷長期缺陣、波爾辛吉斯暫時離隊的情況下，防守核心格林已成為勇士薪資前五名球員中唯一保持健康的戰力。勇士在昨日敗給火箭後8連勝遭到終結，目前戰績8勝4負，本季在沒有柯瑞的比賽中取得1勝1負（上季柯瑞缺陣39場時勇士僅13勝26負）。面對即將到來的嚴苛賽程，勇士在明日主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊前夕總算迎來一絲好消息。據隨隊記者強森（Dalton Johnson）報導，此前因左膝發炎連續缺席兩戰的後場大鎖裴頓二世（Gary Payton II）已確定在明日對決馬刺一役正式復出；此外，左腳腳趾酸痛的中鋒巴錫（Charles Bassey）也被列為大概率出戰（Probable），預計能夠披掛上陣。