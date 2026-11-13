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美國職棒大聯盟（MLB）休賽季自由市場暗潮洶湧，波士頓紅襪隊傳出正積極展開補強。根據波士頓當地媒體《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Pete Abraham）等多家美媒最新報導，紅襪球團已正式與芝加哥小熊隊出身的日籍強打外野手鈴木誠也展開接觸。鈴木誠也已經拒絕了小熊隊的合格報價並準備爭取平均年薪高達2500萬美元（約合新台幣8億元）的4至5年大型複數年合約，日本媒體《Full-Count》認為他很有機會輕鬆拿到總薪資1億美元以上的大約。知名交易資訊網站《MLB Trade Rumors》引述《波士頓環球報》報導指出，紅襪隊除了接觸鈴木誠也之外，同時也對同樣投身自由市場的捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）展現高度興趣。美媒分析，波士頓打線目前嚴重向左打者傾斜、極度缺乏具備長打破壞力的右打重砲，無論網羅鈴木誠也或傑佛斯，都能為紅襪打線注入強悍的右打火力，展現管理層急欲平衡左右打結構的強烈企圖。現年32歲的鈴木誠也預計將正式拒絕小熊隊開出的1年2315萬美元合格報價（Qualifying Offer），轉而在自由市場尋求頂薪長約。值得一提的是，過去守備評價偏低的鈴木誠也本季防守指標大幅進化，不僅成功入圍金手套獎最終決選名單，更證明自己不只能勝任指定打擊（DH），更是具備實力擔任右外野手。《Full-Count》看好他在市場上將輕鬆獲得年薪2500萬美元的4年甚至5年大型合約。然而，紅襪現有陣容中早已擁有多名外野好手，若要騰出薪資空間與守備位置迎接鈴木誠也加盟，勢必得先進行陣容瘦身。《波士頓環球報》記者亞伯拉罕便直言，紅襪高層正積極策劃交易本季表現低迷的外野手杜蘭（Jarren Duran），同時日籍外野手吉田正尚也被點名為球團首要的「釋出與清倉候選人」之一。一旦紅襪順利搶下攻守俱佳的右打外野手鈴木誠也，受限於守備位置重疊與左打屬性衝突，近年在波士頓定位略顯尷尬的吉田正尚，極可能成最大犧牲品。