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秦慧珠：生育不是隨隨便便可以開玩笑

為罕病兒想再拚一胎 多次人工生殖未成功

台北市長蔣萬安日前與民眾黨6名選將合體直播，現場談到家庭與育兒時，被拱「明年當四寶市長」，相關玩笑引發輿論關注。國民黨台北市議員秦慧珠昨（12）日直言，這樣的性平觀念「不及格」，強調「生不生孩子不是拿來開玩笑，生命是很重要、很尊嚴的」，談到自己過去為了罹患罕病的孩子，曾多次嘗試人工生殖卻始終未能再生第二胎時，更一度淚灑攝影棚。蔣萬安11日晚間登上民眾黨《民眾之聲》直播，與陳宥丞、林珍羽、張志豪、黃瀞瑩、許甫、吳怡萱等人互動，過程中談及生育話題，許甫等人拱蔣萬安「明年當四寶市長」，蔣萬安也以玩笑方式回應，表示這樣「會激發鬥志」，現場甚至談到「你4寶，我就5寶」對賭。一番互動引起部分民眾質疑，是否將生育及女性身體自主當成玩笑？也有民眾質疑，是否問過太太意願？而秦慧珠昨在《攏總鏡來講》中表示，無論是蔣萬安或現場拱「四寶」的人，都應該重新檢視性平觀念。她強調，「生不生孩子不是拿來開玩笑，生命是很重要、很尊嚴的，生育也不是隨隨便便可以開玩笑」，下一代需要社會共同珍愛，更應該創造更好的生育、養育與教育環境。秦慧珠也分享自己的求子經歷。她表示，第一個孩子出生後就是罕病兒，當時她曾很希望再生一個孩子，主要是擔心未來自己與丈夫不在後，孩子身邊至少還有手足能夠陪伴，因此一度說服丈夫再嘗試生育。秦慧珠回憶，當時她已經40歲，為了再懷孕必須打針，也需要丈夫配合，過程相當辛苦，但嘗試多次始終沒有成功。當主持人問及這類生育玩笑是否等同在她的傷口上撒鹽時，她情緒突然潰堤。秦慧珠哽咽表示，「我的孩子生出來就是罕見疾病的小孩，我想要再生一個，可是生不出來」，坦言「生育」這個議題對她而言，是一段難以抹去的傷痛，也因此更加無法接受把「生不生孩子」當成政治場合中的玩笑。