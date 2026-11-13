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▲黃仁勳的妻子洛麗是比他大2歲的大學學姐。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲黃仁勳（右2）的其中一名出軌對象被指是「中國女間諜」黃樂（右1）。（圖／資料照）

▲黃仁勳出軌時間軸一次看。（圖／AI生成、NOWNEWS監製）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨（12）日因婚外情、牽涉中國間諜等風波，宣布請辭執行長等職務，震撼全球科技界。回顧這位「AI教父」的傳奇人生，他在1993年創立輝達前，其實曾與死神擦肩而過。黃仁勳過去受訪時透露，1984年向妻子洛麗（Lori Mills）求婚成功的當晚，他載著剛點頭的老婆返家，卻因路面結冰發生嚴重車禍，不僅導致他滿身是血，他人生第一台愛車、有「牛魔王」之稱的紅色豐田（Toyota）Supra跑車更當場撞成廢鐵。這起驚險的車禍發生在輝達創立前，當時黃仁勳大學剛畢業不久，正在超微（AMD）擔任微處理器硬體工程師。在參加完公司的聖誕派對後，黃仁勳鼓起勇氣向交往5年的女友洛麗求婚，成功抱得美人歸。但就在黃仁勳與洛麗都還沉浸在喜悅中的當晚，他們開車返家的路上，因天氣太冷、路面結冰，導致黃仁勳駕駛的車輛失控打滑，發生劇烈撞擊。黃仁勳說自己當下因為受傷，滿身是血，好在洛麗只有手部擦傷，不算嚴重，但他回想起當時的情勢，還是覺得相當驚險，黃仁勳更曾在受訪時餘悸猶存地說：「我們那天差點死了（Thought we were going to die）。」他不僅受傷就醫，「牛魔王」也被撞到報廢，無法修復。而躲過死亡車禍的他，後來在1993年順利和兩位夥伴創立輝達，當時黃仁勳才30歲，年紀相當輕，卻已實現自己曾對洛麗許下的「當上CEO」承諾。他當年對事業滿懷抱負，也一步步打造出如今的AI帝國，沒想到多年後卻捲入婚外情風波，不僅傷透洛麗的心，也讓自己一手建立的事業面臨巨大衝擊。據外媒報導，輝達董事會在美東時間11月12日清晨，發布了黃仁勳辭去總裁、執行長及董事會成員等所有職務的公告，「臨時CEO」將由在輝達任職超過13年的執行副總裁暨財務長克雷斯（Colette Kress）出任，董事會也將同步啟動內外部接班人遴選。雖然輝達官方聲明中，並未明言黃仁勳請辭原因，僅感謝他33年來對公司與產業的深遠貢獻，但外界都知道，這與黃仁勳的醜聞有關，目前他被爆出的婚外情對象包括直屬下屬，輝達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），以及疑似涉及中國情報疑雲的新加坡資料中心前高階主管黃樂（Alice Huang），還有一名未被曝光身分的輝達女員工。