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中國歌手劉歡在9月25日病逝，享年63歲。由於劉歡生前曾透露罹患稱為「不死癌症」的股骨頭缺血性壞死，因此外界也瘋傳這跟他的死因有關。而昨（12）日劉歡愛妻盧璐透過主持人水均益的微博，發布8000字長文公開劉歡真正死因，竟是腹瀉導致罹患「細菌性腸炎合併免疫性腸炎」，最終因感染性休克過世。盧璐還透露他早在2012年就確診膀胱原位癌，祕密與病魔搏鬥了14年，並表示劉歡已於家鄉北京安葬，長眠在長城腳下。劉歡的妻子盧璐在昨日透過水均益的微博，公開了劉歡的死因是感染性休克，並透露他罹患膀胱原位癌14年的過程，在錄製完第一季《中國好聲音》的盲選和隊內Battle後，夫妻倆暫時回到北京休息，並做了體檢，不料劉歡檢查出膀胱原位癌，但因為錄製在即，所以劉歡沒有馬上動手術，而是繼續敬業的工作。母女倆也為了劉歡守住祕密，「編織藉口婉拒各種邀約，以確保他的定期複查和治療。」治療一開始很有效，不料卻在5年後復發，醫生曾建議他切除膀胱，「他說寧死不背尿袋，我和女兒均勸說無效。」之後劉歡的病情時好時壞，但在可控範圍內，在劉歡與病魔纏鬥的十幾年中，盧璐陪他盡量按正常人生活，還接下了《中國好歌曲》、《中國之星》、《歌手2019》等節目邀約，並成立了「劉歡原創音樂公益金」，還準備著手寫音樂劇。不料盧璐父親突然倒下並過世，劉歡同時間得知檢查結果疑似轉移，但考慮妻子情況便暫時隱瞞病情，並獨自前往參加跨年晚會，略顯狼狽的樣子讓盧璐非常心痛。而結束表演回到北京後，盧璐才得知劉歡病情轉移，不料癌細胞此時已全身擴散，除了傳統化療外，沒有其他治療方法。不過這之後劉歡依舊努力像正常人一樣接受節目邀約，而面對一次一次的治療都無果後，在9月1日，劉歡因腹瀉送急診，檢查出轉移面積縮小，突然的好消息讓他們喜出望外，以為治好腹瀉就能讓癌症好轉，不料腹瀉被診斷為「細菌性腸炎合併免疫性腸炎」，劉歡感染加劇、20日開始高燒不止，各種搶救都無效，最終於25日過世，「死亡醫學證明書上的主要死因一欄寫著：感染性休克。」盧璐心痛表示劉歡在患病的十幾年從不抱怨、從不聲張，沒喊過痛、沒掉過淚，女兒為鼓勵他講了外國老頭歷盡折磨的抗癌成功故事，「他說他才不要，『好死不如賴活著』。」但為了家人還是在生前忍痛治療，還於過世前不久感慨：「這一輩子還算成功，可以了。」盧璐也非常認可丈夫的成功，並感謝所有幫助過他的人，以及澄清多個跟劉歡相關的傳聞，還提到劉歡確實在2009年罹患股骨頭缺血性壞死，但在當年回國接受髖關節置換手術後就康復，強調：「不死癌症純屬訛傳。」