輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任執行長，震撼全球科技圈，美國《CNN》刊文指出，黃仁勳領導輝達長達33年，帶領公司成為全球AI產業霸主，過去幾乎被視為「不可撼動」的科技巨頭，但這次事件卻打破了科技業「超級CEO不敗」的神話，也傳遞出明確訊息：如果連黃仁勳都可能被迫離開，其他企業領袖也沒有不可取代的特權。
33年科技霸主跌落神壇！CNN：這是企業界重大倒台事件
《CNN》指出，科技業少數頂尖執行長，長期掌握龐大權力，經營全球最具價值的企業，卻鮮少真正面臨職位受到威脅的情況。過去OpenAI曾試圖撤換執行長奧特曼（Sam Altman），最後以回任收場；馬斯克（Elon Musk）即使因涉入政治活動，讓特斯拉（Tesla）品牌形象受到衝擊，仍然保有公司主導權。
相較之下，黃仁勳這次卸任格外具有指標性，他不僅掌舵輝達33年，也是全球最具影響力的AI產業領袖之一，更與美國總統川普保持密切關係。耶魯管理學院領導力研究資深副院長索諾菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）形容，這是企業界極為罕見的重大倒台事件，甚至稱得上是「獨一無二」。
索諾菲爾德直言，科技界存在著許多迷思，以為公司是由一個獨特的人來領導，但事實是，這些科技巨擘也有人性弱點，他們並不完美，而且他們是可以被替代的。
《CNN》也指出，過去美國服飾品牌American Apparel、波音（Boeing）、思科（Cisco）、麥當勞（McDonald's）、惠普（HP）等企業，都曾發生高層因醜聞下台的事件，但黃仁勳這次離開的規模與產業影響力，遠非一般企業主管異動可比。
董事會遭質疑失職！接班計畫早已埋下隱憂
《CNN》進一步將矛頭指向輝達董事會，質疑董事會未能有效監督黃仁勳，也沒有建立明確的接班制度。
報導指出，黃仁勳長期採取扁平化管理，直接向他報告的主管多達60人，卻沒有明確的接班人選。輝達董事會似乎將黃仁勳過去的成功，視為他具有無可取代能力的證明，而對公司治理及潛在風險缺乏足夠警覺。
報導也回顧，早在一年多前，外界就開始關注輝達與Megaspeed之間不尋常的商業關係。之後《紐約時報》報導，美國情報單位擔憂黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）可能涉及中國情報活動，但當時董事會並未立即展開調查。直到相關醜聞成為無法迴避的公共議題，董事會才聘請外部律師調查。
更關鍵的是，《紐約時報》後續再揭露，黃仁勳疑似與一名直接向他報告的公司主管有婚外情，相關爆料最終成為迫使他離開的關鍵因素之一。
公司治理顧問米諾（Nell Minow）批評，企業董事會最大的失敗之一，就是沒有做好接班規劃，外界總喜歡將創辦人及明星執行長，塑造成不可取代的人物，但他們並沒有自己想像的那麼特殊。
公司越成功越危險！創辦人也不能凌駕制度
《CNN》還提出一個值得深思的觀點：企業最大的風險，有時不是經營失敗，而是成功得太過耀眼。
米諾指出，當企業面臨倒閉危機時，所有人通常會團結合作、共同解決問題；但當公司業績一路成長，董事會及管理層，卻可能逐漸將成功歸於領導者個人的特殊才能，甚至開始相信只有這個人能帶領公司繼續前進。
她以黃仁勳過去經常提到的輝達創業故事為例。1993年，黃仁勳與共同創辦人在Denny's餐廳討論創業，輝達初期經營並不順利，黃仁勳也曾多次帶領公司度過生存危機，甚至將「公司距離倒閉只有30天」作為企業文化的一部分。
然而，《CNN》認為，董事會可能因此過度相信，黃仁勳具有獨特的領導能力，忽略了再成功的企業，也必須建立完善的監督與接班制度。
創辦人也並非不可撼動！股東仍能透過訴訟追責
最後，《CNN》也將焦點放在科技企業創辦人的權力結構。報導指出，黃仁勳持有輝達約3.6%股份，相較之下，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、馬斯克、Anthropic執行長阿莫德（Dario Amodei）等科技業領袖，透過雙重股權制度，掌握比一般股東更大的投票權，對公司治理具有更強的主導能力。
不過，即使創辦人擁有較高投票權，也不代表股東完全沒有制衡手段。《CNN》指出，股東仍可透過法律訴訟，追究企業及管理階層責任，而輝達目前已經開始面臨相關訴訟。
報導最後強調，即使黃仁勳是推動AI革命的重要人物，也必須和其他員工一樣，受到公司行為準則、治理制度約束。這場卸任風波不只象徵一位科技巨頭的退場，也讓整個科技產業重新思考：企業究竟應該依賴一位無可取代的明星CEO，還是建立一套即使沒有創辦人，也能持續運作的制度。
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《CNN》指出，科技業少數頂尖執行長，長期掌握龐大權力，經營全球最具價值的企業，卻鮮少真正面臨職位受到威脅的情況。過去OpenAI曾試圖撤換執行長奧特曼（Sam Altman），最後以回任收場；馬斯克（Elon Musk）即使因涉入政治活動，讓特斯拉（Tesla）品牌形象受到衝擊，仍然保有公司主導權。
相較之下，黃仁勳這次卸任格外具有指標性，他不僅掌舵輝達33年，也是全球最具影響力的AI產業領袖之一，更與美國總統川普保持密切關係。耶魯管理學院領導力研究資深副院長索諾菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）形容，這是企業界極為罕見的重大倒台事件，甚至稱得上是「獨一無二」。
索諾菲爾德直言，科技界存在著許多迷思，以為公司是由一個獨特的人來領導，但事實是，這些科技巨擘也有人性弱點，他們並不完美，而且他們是可以被替代的。
《CNN》也指出，過去美國服飾品牌American Apparel、波音（Boeing）、思科（Cisco）、麥當勞（McDonald's）、惠普（HP）等企業，都曾發生高層因醜聞下台的事件，但黃仁勳這次離開的規模與產業影響力，遠非一般企業主管異動可比。
董事會遭質疑失職！接班計畫早已埋下隱憂
《CNN》進一步將矛頭指向輝達董事會，質疑董事會未能有效監督黃仁勳，也沒有建立明確的接班制度。
報導指出，黃仁勳長期採取扁平化管理，直接向他報告的主管多達60人，卻沒有明確的接班人選。輝達董事會似乎將黃仁勳過去的成功，視為他具有無可取代能力的證明，而對公司治理及潛在風險缺乏足夠警覺。
報導也回顧，早在一年多前，外界就開始關注輝達與Megaspeed之間不尋常的商業關係。之後《紐約時報》報導，美國情報單位擔憂黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）可能涉及中國情報活動，但當時董事會並未立即展開調查。直到相關醜聞成為無法迴避的公共議題，董事會才聘請外部律師調查。
更關鍵的是，《紐約時報》後續再揭露，黃仁勳疑似與一名直接向他報告的公司主管有婚外情，相關爆料最終成為迫使他離開的關鍵因素之一。
公司治理顧問米諾（Nell Minow）批評，企業董事會最大的失敗之一，就是沒有做好接班規劃，外界總喜歡將創辦人及明星執行長，塑造成不可取代的人物，但他們並沒有自己想像的那麼特殊。
公司越成功越危險！創辦人也不能凌駕制度
《CNN》還提出一個值得深思的觀點：企業最大的風險，有時不是經營失敗，而是成功得太過耀眼。
米諾指出，當企業面臨倒閉危機時，所有人通常會團結合作、共同解決問題；但當公司業績一路成長，董事會及管理層，卻可能逐漸將成功歸於領導者個人的特殊才能，甚至開始相信只有這個人能帶領公司繼續前進。
她以黃仁勳過去經常提到的輝達創業故事為例。1993年，黃仁勳與共同創辦人在Denny's餐廳討論創業，輝達初期經營並不順利，黃仁勳也曾多次帶領公司度過生存危機，甚至將「公司距離倒閉只有30天」作為企業文化的一部分。
然而，《CNN》認為，董事會可能因此過度相信，黃仁勳具有獨特的領導能力，忽略了再成功的企業，也必須建立完善的監督與接班制度。
創辦人也並非不可撼動！股東仍能透過訴訟追責
最後，《CNN》也將焦點放在科技企業創辦人的權力結構。報導指出，黃仁勳持有輝達約3.6%股份，相較之下，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、馬斯克、Anthropic執行長阿莫德（Dario Amodei）等科技業領袖，透過雙重股權制度，掌握比一般股東更大的投票權，對公司治理具有更強的主導能力。
不過，即使創辦人擁有較高投票權，也不代表股東完全沒有制衡手段。《CNN》指出，股東仍可透過法律訴訟，追究企業及管理階層責任，而輝達目前已經開始面臨相關訴訟。
報導最後強調，即使黃仁勳是推動AI革命的重要人物，也必須和其他員工一樣，受到公司行為準則、治理制度約束。這場卸任風波不只象徵一位科技巨頭的退場，也讓整個科技產業重新思考：企業究竟應該依賴一位無可取代的明星CEO，還是建立一套即使沒有創辦人，也能持續運作的制度。
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