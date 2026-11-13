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美國職棒大聯盟（MLB）年度休賽季重頭戲總經理會議於今（13）日在內華達州拉斯維加斯正式落幕。雖然各隊補強與自由市場（FA）談判正準備進入白熱化階段，但籠罩在整個大聯盟上空的「勞資談判風暴」卻已迫在眉睫。隨著現行勞資協議（CBA）即將於台灣時間12月2日正式到期，外界普遍認為勞資雙方因「薪資上限」議題僵持不下，大聯盟在12月初啟動封館幾乎已成定局。至於封館會如何影響下個賽季，美記預測可能會縮水40場比賽，另外也有記者預測例行賽會從162場縮水成140場。隨著封館逐漸成定局，不少球界人士對於2027年球季能否如期打滿162場例行賽抱持高度懷疑。美國權威媒體《USA Today》資深棒球記者奈廷格爾（Bob Nightengale）便給出了相當悲觀的預測。奈廷格爾指出：「明年球季大概會有40場左右的比賽被迫取消。我預計大聯盟要到明年5月1日左右才會展開春訓，並於5月下旬正式開打。」他更一針見血地點出勞資博弈的殘酷現實：「我認為在球員真正感受到錯過第一筆薪水之前，雙方的談判是不會有實質進展的。」除了奈廷格爾外，另一位知名棒球記者、《波士頓環球報》的亞伯拉罕（Peter Abraham）也持相似看法。他預估2027年賽季將無法在原定的 3 月下旬順利開幕，並推算：「我認為大聯盟大概要到明年4月20日左右才會正式開幕，整季可能會變成約140場的縮水賽季。」目前大聯盟球團老闆力推在未來導入薪資上限與下限制度，但球員工會（MLBPA）對此採取堅決反對的強硬立場。一旦12月1日期限一到雙方仍無共識，所有40人名單內的自由球員簽約、交易與球隊設施使用都將全面凍結。在資深媒體人紛紛預言「賽季縮水」的悲觀氛圍下，接下來兩週的搶簽潮與勞資角力將成為全球棒壇最關注的焦點。