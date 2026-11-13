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金州勇士隊當家一哥柯瑞（Stephen Curry）確診腹斜肌撕裂傷、預計高掛免戰牌至少兩周甚至缺席約10場比賽，讓目前以8勝4負暫居西區第6的灣區大軍拉響警報。不過，知名籃球評論員廷普夫（Jason Timpf）在最新節目中逐場拆解勇士未來10場的賽程版圖，直言開季8勝4負的紅利已替球隊買到充足容錯空間，勇士在無柯瑞期間不僅有望可以保底穩拿4勝，只要再從灰熊或拓荒者身上偷到1場勝利就能打出5勝5敗的及格表現，讓柯瑞歸隊時球隊戰績依然穩居13勝9敗的前段班行列。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，柯瑞雖訂於兩週後重新評估傷勢，但實際缺陣時間極可能拉長至3至4周。廷普夫以缺席約10場比賽作為推演基準，細數勇士接下來的硬仗：球隊首先得面臨客場連續對決馬刺、鵜鶘、獨行俠與灰熊的艱困4連客，接著回主場迎戰塞爾提克與國王，隨後作客拓荒者，再回主場對陣快艇與爵士，最後客場挑戰騎士。廷普夫分析指出，在開局這趟地獄4連客中，勇士作客聖安東尼奧（目前10勝2負高居西區第2）與達拉斯勝算確實不高，但面對近況低迷的紐奧良鵜鶘（4勝8負）需要把握贏球機會。緊接著回到主場後，對陣戰績墊底的沙加緬度國王（1勝10負）、深陷泥淖的洛杉磯快艇（2勝8負），以及剛因主將馬爾卡寧（Lauri Markkanen）手部骨折重創戰力的猶他爵士（1勝11負），這3場主場賽事勇士都又優勢。廷普夫斷言：「把客場打鵜鶘加上主場打國王、快艇與爵士算進去，這4勝幾乎是穩穩入袋，勇士在這10場比賽保底至少能拿到4勝6敗。」除了穩拿4場基本盤，廷普夫更點出勇士若想在這段艱難期打出5勝5敗的完美表現，只需從兩場關鍵客場中「偷」到1場勝利即可達標——第一是客場挑戰曼菲斯灰熊，仰賴勇士成熟的團隊防守體系製造低比分焦土戰；第二則是作客波特蘭拓荒者，在面對拓荒者主力前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）發動擋拆時，採取果斷繞過掩護（go under）的針對性策略，誘導對方大量出手急停跳投並賭其手感失準。廷普夫強調，這正是勇士開季打出8勝4敗的最大價值，替突發傷病買到了寶貴的緩衝墊。即便退一步只拿到4勝6敗（總戰績12勝10負），或是順利偷下1勝來到5勝5敗（總戰績13勝9負），在目前西區第10名金塊為6勝4負、第11名太陽僅4勝6負的勝差格局下，勇士依舊能穩穩守住西區前段班席次，完全不至於跌出附加賽圈外。儘管昨夜全聯盟接連傳出馬爾卡寧、湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）與柯瑞相繼倒下的傷病噩耗令人沮喪，但廷普夫也在這起意外中看見了潛在的正面契機（Silver lining）。他指出，如果外界與教練團原本就對柯瑞的膝蓋負荷有所隱憂，那麼這次因為治療腹斜肌撕裂而獲得的強制休兵，剛好能順水推舟讓他的膝蓋獲得徹底休息與恢復，在漫長賽季初期算是一次難得的「內建小休假」，只要團隊能挺過這10場考驗，勇士依舊大有可為。