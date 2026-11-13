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金州勇士隊正遭遇開季最嚴峻的傷病危機，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）確診腹斜肌撕裂預計缺陣接近一個月，加上主力中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題持續離隊，迫使勇士管理層加速啟動交易補強計畫。根據知名NBA內幕記者費雪（Jake Fischer）最新爆料，勇士球團正認真評估向芝加哥公牛隊發動交易，鎖定年僅26歲、身高203公分、具備外線投射能力的2020年選秀第10順位長人史密斯（Jalen Smith）。費雪今日在《SiriusXM NBA Radio》節目《Deals and Dunks》中透露，自從波爾辛吉斯因健康考量暫時離隊後，勇士便一直在自由與交易市場上積極尋找前場支援，而公牛中鋒史密斯已躍升為勇士交易清單上的最高順位目標。「勇士已經正式致電芝加哥詢問過像史密斯這樣的球員，」費雪直言，「我認為他絕對名列金州勇士補強名單的前茅。」史密斯之所以獲得勇士教練團與總教練柯爾（Steve Kerr）青睞，主要歸功於他兼具年齡優勢、親民合約與空間型長人的全能特質。現年26歲的史密斯正處於3年2700萬美元合約的最後一年，本季年薪僅約940萬美元（約新台幣3億元），並將於明年夏天成為非受限自由球員。相較於勇士先前曾傳出興趣但因長約卻步的密爾瓦基公鹿隊中鋒透納（Myles Turner），史密斯的到期合約不僅能即時緩解戰力缺口，更能替勇士保留未來薪資彈性，甚至有機會培養成為長期輪替核心。身為2020年首輪第10順位新秀，史密斯本季在公牛出賽9場，場均繳出12.8分、7.4籃板與1.1阻攻的紮實數據，投籃命中率達53.3%，三分命中率36.7%。本月8日對陣費城76人隊一役，他更單場狂砍17分、8籃板與4記阻攻，展現出令勇士垂涎的護框與機動性。隨著柯瑞因右側腹斜肌撕裂將高掛免戰牌至少兩周至一個月，加上巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）皆在傷兵名單中，勇士目前正積極兜售本季年薪高達2000萬美元的波爾辛吉斯，尋求更健康且具性價比的即戰力，力求在柯瑞回歸前穩住西區前段班席次。儘管公牛開季戰績慘澹僅拿下1勝，但費雪也提醒外界切勿以為芝加哥會輕易賤賣球員。據記者西格爾（Brett Siegel）先前報導，公牛管理層在沒有獲得理想選秀權補償的情況下，並不急於立刻送走史密斯，而是傾向觀望至交易截止日前再做全面評估。