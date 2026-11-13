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隨著美國職棒大聯盟（MLB）現行勞資協議（CBA）即將於台灣時間12月2日到期，球團老闆力推的薪資上限制度已成為引爆封館危機的最大導火線。根據美媒《California Post》報導，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）在拉斯維加斯舉辦的總經理會議（GM Meetings）上公開發聲，他特別以洛杉磯道奇隊的成功作為典範，強烈反對實施薪資上限，直言正是目前的自由市場制度，才讓這支豪門得以從破產谷底爬上世界大賽冠軍的巔峰。波拉斯在接受媒體聯訪時，回顧了道奇隊過去十餘年的驚人蛻變。他形容道奇隊是「從破產的最低谷一路攀升至世界第一的頂點」，並藉此強調現行自由市場機制對球團經營帶來的巨大紅利。道奇隊曾在2011年陷入財務破產危機，直到2012年以當時創歷史紀錄的21.5億美元被收購。隨後球團透過大膽且積極的資本投入，陸續網羅大谷翔平等超級巨星，不僅寫下連續14年闖進季後賽的輝煌紀錄，更在過去7年內3度奪下世界大賽冠軍。波拉斯指出：「道奇隊的營收從當年的破產狀態，一路成長到如今年營收逼近10億美元的龐大規模。正是這種能充分發揮資本、智慧與優秀經營團隊能力的自由制度，為整個大聯盟帶來了巨大的整體利益。」對於支持薪資上限的資方陣營痛批道奇靠雄厚財力破壞聯盟競爭平衡，波拉斯也立刻舉出小市場球隊聖地牙哥教士隊的案例進行反擊。波拉斯提到，已故教士老闆賽德勒（Peter Seidler）團隊在2012年以8億美元買下球隊後，同樣採取積極補強的策略，不僅大幅提升球隊競爭力，更帶動主場進場人數突破單季300萬人次大關。教士隊也在今年以高達39億美元的天價完成轉手交易，市值翻漲近5倍。波拉斯總結強調：「球迷真正看重的是具競爭力的球隊，以及老闆卓越的經營手腕。通往冠軍的道路具備多樣性，這正是棒球最大的魅力所在。」目前大聯盟球員工會（MLBPA）對薪資上限採取零容忍的強硬態度，隨著12月1日大限步步逼近，這場牽動球員權益與聯盟未來的勞資博弈，恐將無可避免地走向長期封館。