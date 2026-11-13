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美國總統川普首度在公開訪問中談及輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任一事，坦言看到相關事件發生「令人難過」。川普當地時間12日接受電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）訪問，談到美中人工智慧競爭，主動提起自己先前頒發給黃仁勳的國家科學獎章，隨後對黃仁勳離開輝達表達惋惜。川普在訪談中談到人工智慧（AI），並以自己所稱的「超級智慧」（Super Intelligence，SI），形容這項技術的重要性，警告如果美國失去在AI領域的領先地位，國家將陷入非常不利的處境。談話過程中，川普提到自己曾將國家科學獎章頒給黃仁勳，接著突然談起黃仁勳卸任一事，表示：「What a horrible thing that is. That's so sad to see that happen.」意即：「這真是件糟糕的事，看到事情演變成這樣，真的令人難過。」值得注意的是，川普這番話並非單純評論企業人事異動，而是在談及中國對美國AI技術的情報蒐集，以及美國如何維持科技領先地位時，順勢提起黃仁勳。主持人休伊特詢問，如果中國取得美國的AI技術，美國是否可能因此失去保衛國家、金融系統及電力設施的能力。對此，川普回應，美國若失去AI競爭優勢，將面臨嚴重後果，並強調美中之間的情報活動並非單方面進行，美國也會監控中國。川普表示：「我們也會對他們採取行動，這不是單方面的事情。」，聲稱美中長期都有情報蒐集活動，不希望外界認為美國對於相關情勢毫無掌握。此外，根據美媒《POLITICO》報導，美國聯邦參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）已正式致函黃仁勳，要求他12月3日赴國會作證，若不願出席，甚至可能動用傳票強制要求到場。史考特在寫給黃仁勳的信中指出，他與一名涉嫌替中國從事情報活動人士的關係，引發重大國家安全疑慮，要求他親赴聽證會說明情況，這也意味著即使黃仁勳已經卸下輝達執行長職務，仍難逃美國國會的正式調查與質詢。參議院並非唯一要求黃仁勳出面說明的國會機構。美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、中國問題特別委員會主席莫蘭納（John Moolenaar）、情報委員會主席克勞福（Rick Crawford），先前都已聯名致函黃仁勳，要求他針對與黃樂的關係、輝達與Megaspeed的商業往來、相關國安疑慮，接受國會質詢。除了黃仁勳，史考特也將調查焦點延伸至美國政府，要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），當地時間12月10日出席另一場聽證會，說明輝達風波，以及商務部在當中扮演的角色。史考特在寫給盧特尼克的信中指出，商務部在制定、執行出口管制規定方面，皆扮演核心角色，身為部長，有必要向委員會說明相關措施的執行情況，特別攸關重大國家安全、經濟利益，有必要及時向國會交代。《POLITICO》也提到，近期國會對盧特尼克的監督壓力正在升高，甚至有越來越多共和黨人開始質疑他管理商務部晶片政策的方式。原文連結：