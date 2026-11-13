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輝達（Nvidia）執行長、共同創辦人黃仁勳近期因爆出與多名女性外遇的醜聞，加上其中一人黃樂還被指出是「中國女間諜」，導致他形象大跌。而昨（12）日他正式宣布辭職，再度重創輝達股價。而對於黃仁勳近日醜聞連爆，民俗專家廖大乙近日也透過面相分析他晚年運勢，指出他缺乏耳垂與法令紋，晚年運勢可能會受影響。民俗專家廖大乙近日以面相分析黃仁勳晚年運勢，指出他鼻子大、但是沒有耳垂，「額頭高的人就是比較強勢權威，但是他又沒有法令紋，所以他做事很強勢啦，其實他是一個不好相處的人啦。」認為他在公司強勢、苛求，但聽不進去別人意見，「他有小三是正常，因為自古英雄就是難過美人關。」廖大乙認為黃仁勳這次就是中計了，「因為他沒有耳垂，他老運是不好，當然有錢不代表好命，是好命是好運，有錢會好運，就是用錢造勢出來的，但是呢，不一定是會好命、會長壽，所以還是他要注意，色字頭上一把刀啦。」指出黃仁勳雖然有龐大財富，但不能與好命、長壽劃等號，就算有財富優勢，也無法改變晚年運勢，並提醒黃仁勳在感情方面的危機。回顧黃仁勳外遇醜聞，他先是爆出與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）出軌後，女方遭指是間諜而引發全球震驚，他也在公司內部信件認了外遇並向家人、員工道歉。不料事情到這裡還沒完，黃仁勳又遭爆與直屬部下、輝達醫療保健事業部門副總裁金柏莉·鮑威爾（Kimberly Powell）也有染，兩名女性還都已婚，醜聞連爆讓黃仁勳最終選擇辭職，沒想到又被爆出還有其他出軌對象，女方也是輝達員工，事業形象直接全毀。