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新站路（大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路（小遠百側，中山路至區運路）黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。

▲2026新北耶誕城今（13）日晚上開城，今年聯名卡娜赫拉IP，主燈則是動物們搭熱氣球飛天。（圖／記者葉政勳攝）

▲「2026新北耶誕城」交通管制（圖／翻攝新北耶誕城官網）

2026新北歡樂耶誕城將於今（13）日晚間登場！今年聯名「卡娜赫拉的小動物」，可現場看到P助、粉紅兔兔，以及殭屍貓等人氣角色現身於耶誕城的各個角落。今年主燈為「萌幻飛行號」，是巨型熱氣球主燈，動物們搭乘熱氣球。而市府大樓北面同樣有光雕燈光秀。2026新北耶誕城活動一連舉辦45天，官方也公佈交通管制，兩條主要幹道即新站路（大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路（小遠百側，中山路至區運路）黃線處路邊禁止停車。《NOWNEWS今日新聞》整理交通管制與到達新北耶誕城的完整交通資訊一次看。▪️2026年11月13日至12月27日，縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。▪️▪️市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車▪️1、板橋公車站點，為配合公車進站停靠，歡樂耶誕城活動期間暫停營運。2、新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運（12月12、13日演唱會活動期間，自中午12時起即暫停營運）。▪️1、新北板橋公車站月台停靠4路線，於歡樂耶誕城活動期間停靠點位調整為920及948路線：第1月台末端停靠。932、952及跳蛙公車「三峽－台大醫院」路線：麗寶大樓前停靠。2、12月12、13日演唱會活動期間，民權路口公車站（中山路往土城方向），每日下午4時至晚間12時公車不停靠。▪️「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口(由地下道前往市府)「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）▪️「捷運板南線/板橋站」3號出口「捷運環狀線/板橋站」5號出口▪️「捷運板南線/板橋站」1號出口▪️「捷運板南線/府中站」1~3號出口▪️「捷運環狀線/板橋站」4號出口搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處▪️新北市政府（新府路）：234、245、265(含中央、明德)、307(含西藏三民)、577、651、667、705、810、847、897▪️新北市政府（中山路）：51、234、265(含中央、明德)、651、705、813(含區間車)、982▪️新北板橋公車站：99、234、245、265(含中央、明德)、307(含西藏三民)、596、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920(含副、A)、932(含繞國家教育研究院)、947、948、952、963、965、982、藍32、藍33、藍37、藍38、「三峽一捷運臺大醫院站」跳蛙公車、「中和一新北板橋公車站」跳蛙公車、「淡水新市鎮一板橋」跳蛙公車▪️新北板橋公車站(新府路)：577▪️板橋車站(文化路)：99、245、264、310(含區)、656、701、 793、806、910、918區、920(含副、A)、930(含延)、982、藍33、「林口-板橋」跳蛙公車、「林口-捷運府中站」跳蛙公車▪️捷運府中站(府中路)：51、99、264、307(含西藏三民)、310(含區)、577、585、596、701、702、786、793、806、810、843、848、857、910、920(含副、A)、930(含延)、932(含繞國家教育研究院)、940、965、內科通勤專車21、「林口-板橋」跳蛙公車、「三峽-捷運府中站」跳蛙公車、「林口-捷運府中站」跳蛙公車▪️捷運府中站：99、596、805、810、824、848、932、948、952、藍37、藍38、「三峽-捷運台大醫院站」跳蛙公車、「鶯歌火車站-中正紀念堂」跳蛙公車、1820(含繞駛關西、中華)、1821▪️後站商圈：57、234、245、265(含中央、明德、區、夜)、656、657(含延)、667、705、796、847、藍32、1851