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美國職棒大聯盟（MLB）全美棒球記者協會（BBWAA）於台灣時間今（13）日正式揭曉2026賽季年度最有價值球員（MVP）得主。國聯戰區毫無懸念，由芝加哥小熊隊年僅24歲的超級外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）包辦全部30張第一名選票，生涯首度捧起MVP獎盃。這也宣告洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平挑戰「MVP 4連霸」與追平傳奇球星邦茲（Barry Bonds）紀錄的壯舉正式畫下句點，還創下6年來首見沒有任何一張第一名選票的紀錄。年僅24歲的PCA在2026年迎來了生涯年。他本季全勤出賽162場，繳出打擊率.280、並列大聯盟最多的45發全壘打、107分打點以及41次盜壘成功，長打率.570與攻擊指數（OPS）.942雙雙高居國聯第一。憑藉著這份恐怖成績單，PCA成為繼2024年大谷翔平之後、大聯盟史上第7位達成單季「40轟、40盜」的超級球星，最終在30位記者投票中拿下滿分420分（30張第一名選票），擊敗決選名單中的大谷翔平與釀酒人二壘手圖蘭（Brice Turang），風光登基國聯新科MVP。反觀尋求個人第5座MVP以及4連霸紀錄的大谷翔平，本季卻受困於傷病考驗導致表現受限。上半季大谷在投手丘上展現宰制力，先發14場繳出8勝2敗、防禦率1.79的頂尖數據。然而受到左膝與右上腕二頭肌傷勢影響，他自7月初後便被迫關機停止投球，9月更一度進入傷兵名單。打擊方面，大谷留下打擊率.275、30轟、81分打點與11次盜壘的成績，多項打擊數據寫下近年新低。在這次MVP票選中，大谷更是自2020年以來、睽違6年首度未能獲得任何一張第一名選票。隨著今日 MVP 獎項揭曉，大谷翔平在 2026 年頒獎季接連失利。在此之前，他不僅無緣漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）四連霸、中止了最佳指定打者五連霸紀錄，甚至連年度最佳陣容一、二隊都雙雙落選。目前大谷唯一的獲獎希望，將落在台灣時間18日公布的國聯銀棒獎，他將與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）等人競爭最終榮耀。