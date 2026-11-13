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底特律老虎隊隨著原主力二壘手托雷斯（Gleyber Torres）投身自由市場、預期不再續約的情況下，2027年賽季的二壘防區將由誰接班成為外界焦點。老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）今（13）日年度總經理會議受訪時公開點名台灣重砲好手李灝宇，直言他「有非常好的機會成為球隊新任先發二壘手」，並對他今年季中重返大聯盟後的火燙打擊表現給予高度肯定。現年23歲的李灝宇在2026年迎來大聯盟生涯首個賽季，他在4月中旬首度升上大聯盟時一度遭遇撞牆期，前32場出賽僅繳出打擊率.205、OPS 0.579的掙扎表現，球團也因此在6月將他再度下放至3A調整。沒想到僅在小聯盟待了短短12天，李灝宇便迅速找回擊球節奏並強勢回歸大聯盟。在隨後的82場出賽中，他狂掃8發全壘打與16支二壘安打，打擊率飆升至.283，OPS更是高達.802，並在8月中旬起站穩球隊固定先發。回憶起李灝宇的蛻變，哈里斯在總經理會議上讚不絕口：「他剛上來的時候打得有點掙扎，我們把他送回小聯盟做了一些加強與調整，結果他回來後，在整個夏天的剩餘賽季簡直勢不可擋。」除了在打擊區展現長打火力，李灝宇本季在守備端也扛起多面手重任，分別在二壘先發53場、三壘先發32場。儘管進階守備數據「防守挽救分數（DRS）」顯示，他本季在二壘為-3、三壘為-4，在符合局數門檻的選手中僅排在中後段班，但老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）仍對子弟兵的成長充滿信心。辛奇先前受訪時曾表示，球隊賦予李灝宇兼顧二、三壘的任務，而他在兩個位置上都展現了肉眼可見的進步：「他的雙殺轉傳動作變得越來越好，我對他非常有信心。」不過辛奇當時也點出李灝宇現階段的升級關鍵：「從場上觀察來看，他具備非常好的防守天賦，但基本動作的『穩定性』還需要再下功夫，這樣才能成為更全面的球員。」儘管總裁哈里斯強調目前尚未做出最終定案，必須等休賽季整體陣容建構完成後再做決定，並點名陣中還有麥克戈尼格（Kevin McGonigle）、麥金斯特里（Zach McKinstry）、巴耶茲（Javier Báez）、佩克（John Peck）以及小聯盟二壘金手套得主安德森（Max Anderson）等多名好手競爭。不過美媒《底特律自由報》分析指出，在托雷斯離隊後，兼具大聯盟實戰經驗與優異長打火力的李灝宇，無疑已經在老虎2027年先發二壘手的卡位戰中佔據最有利的領跑位置。