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NBA費城76人隊今（13）日上午8時在主場迎戰多倫多暴龍隊，開賽僅短短幾分鐘當家看板球星恩比德（Joel Embiid）就倒下。他在為隊友設置掩護時與暴龍球員發生激烈膝蓋碰撞，當場痛苦倒地並手捂右膝，隨後一拐一拐直接返回更衣室接受治療。今日球星詹姆斯（LeBron James）因下背部與坐骨神經痛傷病管理缺陣，替補中鋒胡克波爾提（Ariel Hukporti）與博納（Adem Bona）也雙雙高掛免戰牌。根據隨隊記者阿倫森（Adam Aaronson）與《今日美國》記者卡林（Ky Carlin）現場報導，首節開打沒多久，恩比德在進攻端替隊友執行無球掩護時，右膝意外與暴龍球員發生猛烈撞擊，整個人隨即重摔倒地、表情極度痛苦並直指右膝。76人教練團見狀立刻喊出暫停，隊醫緊急上前檢視傷勢後，恩比德雖勉強自行起身，但仍帶著明顯跛行直接走回球員通道與更衣室。在恩比德退場接受檢查期間，禁區門戶大開的76人立刻遭到暴龍趁勢猛攻，首節一度落後多達17分。所幸經過短暫治療後，恩比德在首節末段順利回到板凳席並獲得全場球迷熱烈歡呼，隨即重新披掛上陣率隊追分，半場結束時幫助76人將比分追成60：60平手，恩比德上半場出賽15分鐘貢獻7分、3籃板與2助攻。儘管恩比德虛驚一場重返賽場，但76人本季的傷病隱憂已全面浮現。自休賽季以來，費城前場便接連遭遇重創，替補中鋒胡克波爾提在熱身賽首戰便遭遇賽季報銷的重傷；另一名年輕長人博納在錯過整個熱身賽後，近期又陷入本季第二度傷勢反覆，兩人今日雙雙缺陣，導致76人禁區幾乎陷入無人可用的窘境。此外，恩比德本季開打至今一直飽受右腳足底筋膜炎困擾，此前已因此缺席兩場比賽，今日賽前更被列為出賽成疑（Questionable），球團原先甚至考慮讓他輪休，最終仍放行出戰卻在開賽立刻遇上驚魂記；而本季場均繳出15.1分、7.2籃板與6.5助攻的41歲傳奇巨星詹姆斯，今日也因下背部與坐骨神經痛管理高掛免戰牌。