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全球客戶2030減碳 學者：電廠全採納碳排少9成

台灣CCS潛力達487億噸 中油鐵砧山成為國內第一案

台電中火也規劃CCUS示範計畫 用CO₂種草莓、番茄

▲台電規劃將直接捕捉中火排放的CO₂，並且進一步運用在廠內同步規劃的溫室，達到反季節性栽種的效益，未來可能有機會種植「中火草莓、番茄」等作物。（圖／台電提供）

台電機組更新同步納入CCS 學者：別「穿西裝改西裝」

台灣拚2050淨零碳排，但單靠綠電與核電不夠，占發電結構逾85%的火力電廠減碳才是硬仗。要讓高排碳的火力電廠轉型，國際普遍押寶「碳捕捉與封存」（CCS），將二氧化碳（CO₂）捕集封存於地底；若能再將其轉化為商業產品，更能升級為具經濟效益的「碳捕捉、利用與封存」（CCUS）。政府2024年推動能源二次轉型，其中CCS／CCUS列入重要減碳政策；環境部於 2026 年 8 月頒布《二氧化碳封存管理辦法》，台灣正式邁入「存碳於地」時代。然而，率先投入的國營事業分別遇到不同瓶頸，中油苗栗鐵砧山CCS示範計畫是台灣首座碳封存場域，今年5月已可儲CO₂，卻面臨「有場地、無碳源」的窘境。台電也規劃在台中火力發電廠設置CCUS示範計畫，目標在2028年第一季開始運轉。學者表示，若台電可以全面採用，將可以降低9成碳排，每年電力部門排放量降至1,800萬噸，但也擔心若不藉由現在的機組更新計畫同步施作碳捕捉設施，未來恐陷入「穿西裝改西裝」的重複工程。全球視為「減碳策略」的CCS／CCUS，台灣應該如何解決痛點，順利落地？台美碳捕捉、再利用與封存產業推動聯盟（TUCA）理事長、台經院副院長左峻德受訪表示，CCS已成為全球穩定供電及減碳的重要選項之一。他提到，台廠重要客戶多數均承諾在2030年要達到減碳目標，如Google宣示2030年前達成24／7無碳電力使用目標、蘋果宣布2030年前供應鏈與產品實現100%碳中和，台灣作為24小時生產、組裝的重要生產基地，更需要可以24小時使用的低碳電力。而火力發電作為最穩定、成熟發電方式，缺點也在於有高排碳，但只要透過CCS降低碳排放，就可以滿足低碳電力需求，搭配風電、太陽光電廠形成互補，將可以因應綠電建置速度不足，以及綠電發電量不穩等缺點。他進一步指出，台灣一年總計有7成碳排都來自電力部門，一年排放約1.8 億噸，若是台電電廠可以都採納CCS，那麼碳排可以減少9成，換算下來，一年就只剩下1,800 萬噸的碳排。據工研院調查，台灣既有構造潛力約28億噸、深層鹽水層（含陸域與海域）潛力達 459 億噸，合計 487 億噸。中油利用過去在苗栗鐵砧山所開挖的天然氣地下儲氣槽，轉型為封存CO₂的設施，成為台灣首座CCS基地，今年4月已取得環境部封存許可，總計可以在3年封存30 萬公噸。中油副總經理林珂如表示，該案經過長時間的地方溝通，今年已經開始試車注入CO₂，接下來就是洽詢可以提供碳源的業者；換言之，陷入「有場地封存，卻沒有碳源」的窘況。然而，減碳對廠商無論是對公司形象、永續營運及滿足國際規則都有幫助，本該是廠商趨之若鶩的一大福音，為什麼還會缺乏碳源？林珂如解釋，因為碳費開始徵收，許多接觸業者權衡成本利益後，認為與其花費大量經費來投資碳捕捉設施，不如選擇直接繳碳費。中油將會持續尋覓有意願廠商，尤其是鄰近苗栗鐵砧山周邊業者，藉此來降低運輸成本。台電董事長曾文生日前在「國際能源週」時曾表示，面對CCS／CCUS計畫，雖然要等中央拍板才能對外說明，但也強調「身為台灣最大電力公司，台電也不會缺席。」而實際上，台電早在2022年就有構想出自身CCUS計畫。台電說明，台電CCUS示範計畫設置於台中火力發電廠燃煤9號機組旁的減碳技術園區，規模為年捕捉2,000噸，已經在今年5月取得施工執照並開工，預計會在2028年第一季開始運轉。值得一提的是，該計畫將直接捕捉中火排放的CO₂，並且進一步運用在廠內同步規劃的溫室，達到反季節性栽種的效益，未來可能有機會種植「中火草莓、番茄」等作物。台電綜合研究所過去也曾評估，可用於製造乾冰、乾式滅火器，或作為化工廠、氣體公司原料，讓捕捉下來的CO₂轉為具有商業價值產品。經濟部長龔明鑫曾提出未來10年將新增25部燃氣機組推動「以氣代煤、以大代小」，左峻德樂見台電啟動CCS／CCUS示範，但也提醒，台電更應在規劃階段就將CCS一次到位。他最擔心，台灣花了10年更新這批燃氣機組卻未納入CCS，等到全數改建完才追加，形同「穿西裝改西裝」，屆時恐再耗時15至20年，讓電力部門減碳時程大幅推遲，「這是我最不希望看到的事情。」對此，台電回應，一直有著手評估碳捕捉預留空間及既有機組的改裝可能性，但改裝作業需要龐大經費與時間，最關鍵的考量，始終在「確保供電穩定」與「降低發電成本」之間取得平衡。台電進一步說明，實務上加裝設施面臨廠區用地受限、運作能耗損失、成本大幅上升，以及地質封存場址的不確定性，台電正透過台中電廠示範計畫累積數據，未來會密切參考國際經驗，確保供電穩定無虞的前提下，務實穩健地邁向去碳電力目標。台電也呼籲，政府應同步建立完善的封存法規配套、投資獎勵、去碳電力銷售管道及電力補償機制，協助相關技術與設備在台落地。隨著法規逐步完善、國營事業示範計畫接連啟動，台灣CCS／CCUS已跨出第一步。但面對碳捕捉成本遠高於碳費、電廠改裝代價高昂的現實考驗，光靠政策宣示與示範案遠遠不夠，唯有打造出讓減碳具備市場價值的商業模式，吸引產業鏈與終端買家共同買單，存碳於地的戰略才能真正落地。而台灣其實已悄然搶下全球去碳電力標準制定權，美、英、日也歷經許多案例，摸索出的商業與溝通模式，為台灣提供了關鍵借鏡。