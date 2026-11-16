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▲已拒絕小熊合格報價的鈴木誠也若轉戰教士，不僅重創小熊打線更能增加小塔提斯的守備調度彈性。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇今冬預算重心全數鎖定續留塞揚王牌史庫柏（Tarik Skubal），外界一度幻想道奇在自由市場網羅日籍強投，集結大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希組成「日本夢幻四本柱」的劇本，如今恐將徹底破局。據美媒《Cubbies Crib》最新消息，同時投身自由球員（FA）市場的芝加哥小熊雙星，雙雙成為同區世仇聖地牙哥教士制服組的頭號鎖定目標。今年休賽季，效力芝加哥小熊的左投今永昇太與重砲外野手鈴木誠也合約雙雙到期，正式投身自由市場。其中，剛打出生涯代表作的鈴木誠也日前更已傳出拒絕小熊開出的合格報價（Qualifying Offer），決心在自由市場測試身價；而這對日本王牌投打搭檔的動向，立刻吸引了同為國聯強權的聖地牙哥教士高度關注。小熊專門媒體《Cubbies Crib》在專題報導中犀利指出：「小熊與教士今年冬天將在自由市場上，針對有限的頂級戰力展開正面交鋒。兩支球隊都迫切需要補強先發輪值，同時在勞資協議到期進入封館（Lockout）之前，教士也積極尋求升級角落外野與比賽後段牛棚戰力。從這個角度來看，教士將雷達同時瞄準今永昇太與鈴木誠也，一點也不令人意外！」針對教士為何同時對兩名日本球星展現強烈企圖心，《Cubbies Crib》進一步拆解了兩筆簽約背後的邏輯，報導指出，若論球場與陣容適性，「最適合教士的人選無疑是今永昇太」。美國權威媒體《The Athletic》教士隨隊記者林（Dennis Lin）也提到，教士制服組經過精密數據評估後認為，身為典型「飛球型投手」的今永昇太，一旦來到素有投手天堂美譽、外野腹地廣闊且海風抑制長打的教士主場，其被全壘打率將大幅下降，投球威力可望獲得極致釋放。至於另一位目標鈴木誠也，美媒則直言「他的離隊對芝加哥小熊造成的傷害將更為沉重」。報導分析，教士目前正急需補強角落外野的長打產出，若能成功網羅鈴木誠也，不僅能為打線增添穩定核心火力，更能讓陣中超級巨星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在守備位置調度與輪休安排上擁有前所未有的靈活性。