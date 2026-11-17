我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣與英國在2025年PAS 247國際發布會簽署合作備忘錄。（圖／取自TUCA）

台灣訂定CCS標準 7國、110家國際組織採納

碳捕存商業模式：推動電廠投入CCS 廠商取得低碳電力憑證

標準局：2029年前完成規範 核發去碳電力憑證

先把規矩立了，路才能愈走愈寬！全球推動「碳捕捉與封存」（CCS）／「碳捕捉、利用與封存」（CCUS）多年，然而鮮少人知道碳捕存所設立的低碳電力規則是由台灣所訂定。台美碳捕捉、再利用與封存產業推動聯盟（TUCA）理事長、台經院副院長左峻德團隊與英國標準協會（BSI）合作，推出全球首部去碳電力監測與核算標準「PAS 247」，並且著手第三方查證標準「PAS 248」的制定。左峻德認為，當CCS電力能比照「再生能源憑證」（T-REC）取得「去碳電力憑證」（CAEC）、獲國際品牌認可，科技廠才願意買單，進而打通碳捕存商業模式的「最後一哩路」。按「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）定義，低碳電力標準在2035年以前是每度電排放不高於 48 克；2035年更要低於24克。考量到發電效率，以及台灣科技業24小時生產模式，火力發電就是最穩定的電力，但天然氣發電每度電排放 480 到 490 克，燃煤電廠每度則是820 克，因此CCS／CCUS成為必要的減碳手段之一。然而，無論是先行推動台電或中油，都須面臨CCS／CCUS投入成本，以及商業模式尚未成形的問題，進一步影響到推動進程，這背後很大原因在於需求端及供給端並沒有對接。左峻德直言，CCS電力若要憑證化，絕非台灣政府「自己說了算」，必須比照T-REC建立國際認可標準，廠商才能拿著憑證向國際客戶交代，打通商業化關鍵。對此，台經院協助TUCA，2023年與「英國標準協會」（BSI）接洽，從電廠生產電力時進行碳捕捉，再到運輸往碳封存設施，灌注地底，2025年在圓山大飯店發布，全球首部去碳電力監測與核算標準「PAS 247」。如今已經由台灣、美國、英國、日本、德國、法國及加拿大等7國，110家國際組織及企業支持。而他認為，還可以再進一步，計算出運輸、灌注過程所產生的排碳量，精確核算「淨去碳量」。隨著去碳效果有了國際標準，碳捕存的商業模式也隨之成形。左峻德指出，國際上大型電廠機組主要由3家廠商製造，分別是美國奇異（GE）、日本三菱重工（MHI），以及德國西門子（Siemens），台灣所有電廠都是由這3家企業所製造，因此對於我國電廠改建加裝CCS設施可以給予一定標準，成為乾淨電廠。透過「電廠供電、政府發證」機制，科技與傳產大廠購買去碳電力後即可取得CAEC，直接化解國際供應鏈的減碳稽核壓力。他補充，即便去碳電力價格可能較高，但像是台積電等國內科技大廠獲利能力強，為滿足國際品牌減碳要求，勢必更有意願承擔較高成本。對於相關進程，左峻德認為，當時推動T-REC是參考國際規則再來推動台灣憑證制度，當台灣本身就是規則制定者，理應可以進展得更快速。針對去碳電力憑證進展，經濟部標準局表示，規劃於2026至2029年完備《火力電廠搭配CCS技術去碳電力憑證核算規範與發行試行辦法》，屆時就可以配合國內CCS案場開發進度示範，核發去碳電力憑證。