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美國／資料中心火速發展 碳捕存將成「居民反彈緩衝帶」

▲Chloe Healy預估，全球未來20至30年將可以成長200倍，CCUS對於難以完全脫炭的產業，如水泥、鋼鐵及化學等有相當必要，「這是必要項目，不是選項」。（圖／記者鍾泓良攝影）

英國／18年失敗2次 英國來台分享經驗避免走彎路

日本／鄰避效應解除 日本苫小牧從反對者變擁護者

台灣碳捕存仍在萌芽階段，全球科技巨頭卻已將其視為AI算力擴張的關鍵解方。面對AI資料中心龐大電力需求與地方反彈，美、英、日等地近年紛紛加速布局「碳捕捉與封存」（CCS）／「碳捕捉、利用與封存」（CCUS），其商業模式與地方溝通經驗，都值得台灣借鏡。另一方面，CCS／CCUS要投入減碳行列，更不能忽視CCS設施本身也會面臨「鄰避效應」，許多居民會擔心將二氧化碳（CO₂）存放在地底恐怕會有安全隱患、誘發地震，或是造成生態危機，因此相關建設同樣也要留意地方溝通，才有辦法達到兩全其美。據Bloom Energy所公布的《2026年資料中心電力報告》，預估2030年美國資料中心電力需求將達到700至1,200 TWh，成長幅度為現在的1倍以上。但資料中心火速成長同時，也正好撞上美國民眾對於AI資料中心的強烈反彈。Bloom Energy調查發現，有逾7成的美國人反對在自家附近建設AI資料中心，已有價值640億美元（約新台幣2.1兆元）專案，因地方反彈而停擺。深入剖析開發阻力，「社區反彈」高居資料中心建置的第二大障礙，僅次於「建築成本」，其中「碳排放」與「空氣品質」惡化更是民怨導火線。許多企業面臨減碳需求及地方反彈，採用碳捕存已經變成刻不容緩的關鍵，如Google已透過購電協議支持伊利諾州Broadwing Energy燃氣結合CCS計畫，未來將透過區域電網支援其資料中心用電；Bloom Energy預估，2030年全美資料中心有31%採用碳捕存技術，並將在2035年再成長至41%。今年10月20日，經濟部能源署舉辦「台英再生能源交流會議」，大談英國推動碳捕存經驗。英國能源安全與淨零部（DESNZ）工業碳捕捉策略主管Chloe Healy預估，全球未來20至30年將可以成長200倍，2035年將可以達到1,350億英鎊（約新台幣5.8兆元），更強調對於難以完全脫碳產業，如水泥、鋼鐵及化學等有相當必要，「這是必要項目，不是選項。」然而，她也回顧，英國從2008年就開始推動碳捕捉，但期間曾經失敗2次。第一次是2008年至2011年，聚焦在燃煤電廠，投入10億英鎊（約新台幣434億元）後計畫失敗；第二次是在2015年，同樣投入10億英鎊最終因為採取「一條產業鏈模式」而告終。如今，英國政府在2021年第三次重啟碳捕存計畫，聚焦將運輸、捕存，以及排碳拆分成不同產業鏈，再加上聚焦推動不同地區「群集」（Cluster），並由政府承擔跨產業鏈及風險成本，迄今仍順利推動。未來25年，英國將投入217億英鎊（約新台幣9,437億元）推動全國性CCUS計畫，預計每年可捕捉870萬公噸CO₂，每年創造4,000個工作機會。針對《NOWNEWS》記者提問，中油目前面臨「有封存場址、卻無碳源」的困境，Chloe Healy回應，隨著技術成熟與成本下降，未來CCUS費用終將低於碳費；但在過渡期，政府必須提供財務誘因與補貼，以弭平成本落差。同場的蘇格蘭國際發展局（SDI）亞太區能源轉型貿易首席Richard Baker指出，蘇格蘭蘊含全英國75%、全歐洲18%的CO₂地質封存潛力，加上具備成熟的鑽油與海事工程技術，擁有發展碳捕存的絕佳條件。他評估，台灣因離岸風電，也具備離岸工程技術及基礎，認為蘇格蘭發展經驗可在台灣落實，「如果想到CCUS合作夥伴，務必想到蘇格蘭！」碳捕存雖然能有效減碳、改善當地空氣品質，但不能保證地方一定會完全支持。「Storage（封存）任何人都不喜歡」，台美碳捕捉、再利用與封存產業推動聯盟（TUCA）理事長、台經院副院長左峻德也坦言，2014年曾評估在苗栗縣永和山舊油氣田推動CCS試驗計畫，「裝一車進去之後，第二車就被攔在門口不准進去」，進行宣導會還被翻桌，最終計畫被迫中止。經過這次經驗，他也建議，中油鐵砧山CCS示範計畫後，就不要再考慮陸地封存，應該轉向海底封存，尤其是台灣海峽中的台西盆地至桃園觀音次盆地。他也舉例，日本北海道苫小牧CCS計畫於2016年開始進行CO₂注儲，並於2019年達成目標30萬公噸的注儲量，就是採取斜井進入海底封存。苫小牧CCS計畫初期也曾遭居民質疑，但營運團隊透過設立環境教育中心、開放參訪並創造在地就業機會，逐步建立信任。北海道發生震度6強至7級強震後，居民親自前往監測站確認CO₂零洩漏，疑慮徹底消散，甚至轉而成為推廣志工。因此，他也呼籲，政府推動CCS計畫必須要考慮到如何照顧周邊居民，無論是補償或是創造就業機會，都可以消弭地方反彈。