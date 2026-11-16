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曾為舊金山巨人隊打下「偶數年王朝」3座世界大賽冠軍、並榮膺2012年世界大賽MVP的40歲傳奇三壘手「功夫熊貓」桑多瓦（Pablo Sandoval），今（16）日正式宣告高掛球鞋退休，為長達21年的職業棒球傳奇生涯畫下句點。令人熱血沸騰的是，桑多瓦本週末代表委內瑞拉冬盟麥哲倫航海家隊，在邁阿密馬林魚主場龍帝霸公園球場出戰「巨人之戰」系列賽時，轟出一記震撼全場的，用最霸氣的方式為自己在大聯盟球場的最後一戰留下永恆紀念。桑多瓦在2008年登上大聯盟，14個球季先後效力巨人、波士頓紅襪及亞特蘭大勇士，生涯出賽1380場，累積1279支安打、153發全壘打，打擊三圍為.278／.330／.443，並曾兩度入選明星賽。其中11個球季都在巨人度過，是球隊2010、2012及2014年3度贏得世界大賽冠軍的重要成員。桑多瓦在季後賽特別能發揮，生涯季後賽打擊率高達3成38，遠高於例行賽成績。最經典的代表作出現在2012年世界大賽首戰，他面對底特律老虎前3個打席全部開轟，其中兩發出自當時的美聯塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander），成為大聯盟史上少數在世界大賽單場敲出3轟的球員。桑多瓦該年季後賽出賽16場，繳出打擊率3成64、6轟、13分打點，攻擊指數高達1.098；世界大賽更以16打數8安打、3轟的表現，毫無懸念獲選系列賽最有價值球員。桑多瓦在2014年球季結束後與紅襪簽下5年9500萬美元合約，但受到傷勢與體態問題影響，始終未能重現巨人時期表現，最終在2017年遭釋出，隨後重返舊金山。他最後一次出現在大聯盟賽場是在2021年效力勇士，之後仍未放棄球員生涯。桑多瓦2022年轉戰墨西哥聯盟，2023年加入杜拜的棒球聯合會；2024年春訓與巨人簽下小聯盟合約，但在開幕戰前遭到釋出，接著於2024、2025年效力美國獨立聯盟史坦頓島渡輪鷹。本週末，麥哲倫航海家隊與拉瓜伊拉鯊魚隊受邀前往邁阿密馬林魚隊主場，親手為自己在大聯盟球場的最後一場出賽，寫下連好萊塢編劇都難以構思的夢幻告別作。桑多瓦在委內瑞拉冬盟麥哲倫航海家完成職業生涯最後一段旅程，這是他生涯初期效力的球隊，過去20多年來也曾多次回鍋，球團預計下周在瓦倫西亞為他安排最後一場正式比賽。