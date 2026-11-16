曾為舊金山巨人隊打下「偶數年王朝」3座世界大賽冠軍、並榮膺2012年世界大賽MVP的40歲傳奇三壘手「功夫熊貓」桑多瓦（Pablo Sandoval），今（16）日正式宣告高掛球鞋退休，為長達21年的職業棒球傳奇生涯畫下句點。令人熱血沸騰的是，桑多瓦本週末代表委內瑞拉冬盟麥哲倫航海家隊，在邁阿密馬林魚主場龍帝霸公園球場出戰「巨人之戰」系列賽時，轟出一記震撼全場的滿貫全壘打，用最霸氣的方式為自己在大聯盟球場的最後一戰留下永恆紀念。
巨人王朝重要功臣 2012年勇奪世界大賽MVP
桑多瓦在2008年登上大聯盟，14個球季先後效力巨人、波士頓紅襪及亞特蘭大勇士，生涯出賽1380場，累積1279支安打、153發全壘打，打擊三圍為.278／.330／.443，並曾兩度入選明星賽。
其中11個球季都在巨人度過，是球隊2010、2012及2014年3度贏得世界大賽冠軍的重要成員。桑多瓦在季後賽特別能發揮，生涯季後賽打擊率高達3成38，遠高於例行賽成績。
最經典的代表作出現在2012年世界大賽首戰，他面對底特律老虎前3個打席全部開轟，其中兩發出自當時的美聯塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander），成為大聯盟史上少數在世界大賽單場敲出3轟的球員。
桑多瓦該年季後賽出賽16場，繳出打擊率3成64、6轟、13分打點，攻擊指數高達1.098；世界大賽更以16打數8安打、3轟的表現，毫無懸念獲選系列賽最有價值球員。
離開巨人後起伏不斷 仍持續打到40歲
桑多瓦在2014年球季結束後與紅襪簽下5年9500萬美元合約，但受到傷勢與體態問題影響，始終未能重現巨人時期表現，最終在2017年遭釋出，隨後重返舊金山。
他最後一次出現在大聯盟賽場是在2021年效力勇士，之後仍未放棄球員生涯。桑多瓦2022年轉戰墨西哥聯盟，2023年加入杜拜的棒球聯合會；2024年春訓與巨人簽下小聯盟合約，但在開幕戰前遭到釋出，接著於2024、2025年效力美國獨立聯盟史坦頓島渡輪鷹。
重返生涯起點告別 大聯盟球場最終戰轟滿貫砲
本週末，麥哲倫航海家隊與拉瓜伊拉鯊魚隊受邀前往邁阿密馬林魚隊主場龍帝霸公園球場舉行「巨人之戰」表演系列賽。面對全場熱烈歡呼，站上大聯盟級別打擊區的「功夫熊貓」彷彿時光倒流，大棒一揮掃出一記直飛看台的滿貫全壘打，親手為自己在大聯盟球場的最後一場出賽，寫下連好萊塢編劇都難以構思的夢幻告別作。
桑多瓦在委內瑞拉冬盟麥哲倫航海家完成職業生涯最後一段旅程，這是他生涯初期效力的球隊，過去20多年來也曾多次回鍋，球團預計下周在瓦倫西亞為他安排最後一場正式比賽。
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桑多瓦在2008年登上大聯盟，14個球季先後效力巨人、波士頓紅襪及亞特蘭大勇士，生涯出賽1380場，累積1279支安打、153發全壘打，打擊三圍為.278／.330／.443，並曾兩度入選明星賽。
其中11個球季都在巨人度過，是球隊2010、2012及2014年3度贏得世界大賽冠軍的重要成員。桑多瓦在季後賽特別能發揮，生涯季後賽打擊率高達3成38，遠高於例行賽成績。
最經典的代表作出現在2012年世界大賽首戰，他面對底特律老虎前3個打席全部開轟，其中兩發出自當時的美聯塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander），成為大聯盟史上少數在世界大賽單場敲出3轟的球員。
桑多瓦該年季後賽出賽16場，繳出打擊率3成64、6轟、13分打點，攻擊指數高達1.098；世界大賽更以16打數8安打、3轟的表現，毫無懸念獲選系列賽最有價值球員。
桑多瓦在2014年球季結束後與紅襪簽下5年9500萬美元合約，但受到傷勢與體態問題影響，始終未能重現巨人時期表現，最終在2017年遭釋出，隨後重返舊金山。
他最後一次出現在大聯盟賽場是在2021年效力勇士，之後仍未放棄球員生涯。桑多瓦2022年轉戰墨西哥聯盟，2023年加入杜拜的棒球聯合會；2024年春訓與巨人簽下小聯盟合約，但在開幕戰前遭到釋出，接著於2024、2025年效力美國獨立聯盟史坦頓島渡輪鷹。
重返生涯起點告別 大聯盟球場最終戰轟滿貫砲
本週末，麥哲倫航海家隊與拉瓜伊拉鯊魚隊受邀前往邁阿密馬林魚隊主場龍帝霸公園球場舉行「巨人之戰」表演系列賽。面對全場熱烈歡呼，站上大聯盟級別打擊區的「功夫熊貓」彷彿時光倒流，大棒一揮掃出一記直飛看台的滿貫全壘打，親手為自己在大聯盟球場的最後一場出賽，寫下連好萊塢編劇都難以構思的夢幻告別作。
桑多瓦在委內瑞拉冬盟麥哲倫航海家完成職業生涯最後一段旅程，這是他生涯初期效力的球隊，過去20多年來也曾多次回鍋，球團預計下周在瓦倫西亞為他安排最後一場正式比賽。