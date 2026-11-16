氣象專家賈新興表示，今（16）日清晨各地氣溫偏涼，台東鹿野18度、新北富貴角18.6度，未來一周將迎來兩波明顯降溫，其中周三至周四（11月18日至11月19日）冷空氣抵達，周五至周六（11月20日至11月21日）則是最冷時段，東北季風有望挑戰大陸冷氣團影響，搭配輻射冷卻效應，北部空曠地區低溫恐下探13度，提醒民眾提前做好保暖準備。
周二回暖飆27度 周四起連冷3天高溫不到20度
賈新興說明，明（17）日東北風短暫減弱，各地氣溫回升，台北白天高溫可回到27度，周三中午前後鋒面通過，東北季風南下，北部高溫降至24度；周四進一步降溫，白天高溫僅剩18度，且周四至周六連續3天白天高溫都不到20度，北北基、宜蘭及花東也會出現局部短暫雨。
周五晚上至周六清晨探13度 下周二鋒面再襲全台轉雨
賈新興提醒，真正的低溫則落在周五晚間至周六清晨，冷空氣水氣偏乾，搭配輻射冷卻效應，台北測站低溫有機會降至14.5至15.3度，竹苗以北空曠平地甚至有出現13度或以下低溫的機率，早起出門及騎機車通勤的民眾，務必穿著足夠的防風保暖衣物。
周日（11月22日）天氣逐漸回暖，白天高溫回升至22度，下周一（11月23日）進一步回到26度，陽光也會再次露臉。不過，下周二（11月24日）又會有鋒面、偏強東北季風影響，台南以北、宜蘭將有局部降雨，午後高屏及花東也有局部短暫雨。下周三（11月25日）北北基、宜蘭、花東及南投以南山區仍有零星短暫雨。
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賈新興說明，明（17）日東北風短暫減弱，各地氣溫回升，台北白天高溫可回到27度，周三中午前後鋒面通過，東北季風南下，北部高溫降至24度；周四進一步降溫，白天高溫僅剩18度，且周四至周六連續3天白天高溫都不到20度，北北基、宜蘭及花東也會出現局部短暫雨。
賈新興提醒，真正的低溫則落在周五晚間至周六清晨，冷空氣水氣偏乾，搭配輻射冷卻效應，台北測站低溫有機會降至14.5至15.3度，竹苗以北空曠平地甚至有出現13度或以下低溫的機率，早起出門及騎機車通勤的民眾，務必穿著足夠的防風保暖衣物。
周日（11月22日）天氣逐漸回暖，白天高溫回升至22度，下周一（11月23日）進一步回到26度，陽光也會再次露臉。不過，下周二（11月24日）又會有鋒面、偏強東北季風影響，台南以北、宜蘭將有局部降雨，午後高屏及花東也有局部短暫雨。下周三（11月25日）北北基、宜蘭、花東及南投以南山區仍有零星短暫雨。