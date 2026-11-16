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▲嶺東科大動漫遊戲美術應用學程團隊，依據原民歷史故事與田野資料，繪製角色及部落場景草圖.（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學公布大學社會責任（USR）計畫評估結果，2026年度成果總現值估約1370.34萬元，高於2025年度的478.69萬元，社會投資報酬率（SROI）也從0.97升至3.11。依校方評估，每投入1元，約可創造3.11元的社會價值。師生投入的地方計畫包括將原住民族歷史轉譯為漫畫、培訓中高齡居民快剪技能，以及把香菇廢菇包做成商品與教材，展現大學專業轉化為地方永續動能的具體成果。。嶺東科大自2018年投入USR，結合商管、智慧科技、設計時尚及民生四大學院專業，帶領師生與社區、產業及文化場域合作。校方統計，2026年度共有60位教師參與，開設13門服務學習課程，累計473人次修課，另爭取16件USR相關產學合作計畫，合作總額逾1343萬元。校務型USR整合9項種子型子計畫，涵蓋綠色治理、食農教育、永續旅遊、地方文化、原住民族歷史及水環境教育。動漫遊戲美術應用學程推動「原民史觀—姐妹原事件漫畫轉譯計畫」，師生透過田野調查、訪談部落耆老，將原住民族歷史與文化轉化為漫畫及圖像敘事。流行設計系教師馮秀華則推動「學習快剪百元經濟價值」計畫，教導中高齡居民快剪技能，並引導學員將所學用於公益服務。教育部萌芽型USR計畫「產業再興—設計驅動白冷圳水流域農創品牌價值計畫」長期在新社推動，近期把合作範圍擴及石岡、和平等白冷圳流域。師生透過《新社微觀學》刊物、大地餐桌、食農教育及地方走讀，串聯在地產業、職人與文化，也將香菇廢菇包轉化為創意商品及食農教材。嶺東科大校長陳仁龍表示，社會投資報酬率評估有助於學校檢視各項計畫創造的社會價值，未來將持續整合AI科技、設計及跨領域專業，把地方需求納入教學與實作，深化教學與地方實踐的連結，讓師生所學真正落實於社會，與地方攜手共創永續發展。