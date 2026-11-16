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金州勇士隊在當家一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷至少缺陣兩週後的首場比賽便踢到鐵板，前役作客聖安東尼奧以85：123慘被馬刺血洗38分。這場慘痛失利讓開季表現亮眼的勇士超級新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）大受打擊，該役他全場13投僅1中、攻下生涯新低的3分，賽後罕見在休息室爆粗口坦承自己「心理徹底崩潰」，隔天甚至直接衝去理髮店把原本的頭髮全部剃光，連總教練科爾（Steve Kerr）看到都笑稱差點認不出他。在柯瑞因日前對戰休士頓火箭時受傷高掛免戰牌，加上巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）與波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）等人持續缺陣的情況下，菜鳥倫德伯格被迫扛起球隊頭號進攻箭頭的重任。然而在面對文班雅馬（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺防線時，倫德伯格全場13次出手僅命中1球，攻下難堪的3分。賽後倫德伯格毫不掩飾內心的挫敗與自責，直言這場38分的慘敗讓他根本無法釋懷：「我沒辦法就這樣翻篇。每個人都說把這場比賽拋到腦後、忘掉它，但我他X的根本忘不掉。我們剛剛就像是輸了100 分一樣，我現在心理狀態真的徹底崩潰。」為了從這場震撼教育中重新振作，倫德伯格在週六練球前直接走進理髮店，把標誌性的爆炸頭編髮髮型徹底剃成極短的平頭。對於愛將「削髮」的舉動，身經百戰的勇士主帥科爾幽默打趣道：「他把頭髮全都剃光了，我剛剛甚至差點沒認出他來。看來這就是他對於球隊輸了將近40分的回應方式。」在科爾看來，菜鳥能把一場低迷表現如此放在心上並化為求變的動力，正是贏家該有的特質。隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也透露，倫德伯格事先就跟他說過要去剪頭髮，並對他在賽後直言不諱的態度表示讚賞：「他就是這麼坦率直接，我相信當時休息室裡很多人也有同樣的感受。就像教練說的，重點是我們明天該如何做出回應。」在柯瑞與巴特勒歸隊前，勇士的進攻重擔勢必得由倫德伯格與波傑姆斯基這對年輕雙星一肩扛起。倫德伯格也向自己喊話，表示過去的心態都是「輔助柯瑞」，但現在必須切換成「得分優先」模式，用更強勢的侵略性幫助勇士度過這段傷病難關。