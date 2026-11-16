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建照要求連續壁60公分、現場僅做50公分 建管處：早已查明違法

施工圖為何遭掩埋？建管處：當晚緊急灌漿防止災害擴大

建管處：行政調查與刑事偵查不能混為一談

2023年基泰建設一處位於大直的建案，因施工不慎造成鄰宅坍塌，近日再因工地施工圖「遭掩埋」引發爭議。總統賴清德昨（15）日出席民進黨台北市長候選人沈伯洋百工百業後援會成立大會時，批評台北市長蔣萬安竟能接受「施工圖因工地災變時跌落工地，遭緊急回填混凝土而遺失」的說法，顯然沒有把市民放在心上。不過對此，台北市建管處晚間反擊，直指賴清德混淆「建照核准圖」與「施工圖」的差異，對建築管理制度及事故調查程序有所誤解，強調市府早已依據建照核准圖查明違規事實，並依法追究相關人員責任。建管處表示，判斷建案有無違法施工，依據的是「建照核准圖」，而非營造廠依照核准圖繪製、用來指導現場施作的「施工圖」。以基泰大直案為例，建照核准圖明確規定連續壁厚度為60公分，現場卻僅施作50公分，市府正是透過比對核准圖與實際施工情形，查明違規事實，並將相關人員移送懲戒。建管處強調，即使沒有工地施工圖，仍可依法認定違規並追究責任，市府從未表示無法提出建照核准圖，也沒有因施工圖遭掩埋，就停止調查或放棄究責。針對施工圖去向，建管處解釋，現行法規並未要求營造廠將施工圖交由建管處保存，而基泰大直案的建照核准圖及結構設計計算書，市府均完整保存，並已提供檢調及三大專業鑑定機構調查。至於工地存放的施工圖，則因事故發生當晚工務所坍塌，後續為防止災害擴大而緊急灌漿，導致圖說遭到掩埋。建管處強調，這是事故現場的客觀情況，並不代表市府接受建商卸責，更不影響已查明的違規事實。不過，內政部國土管理署先前曾指出，依《營造業法》規定，營造業者應製作及保管施工製造圖，主管機關平時也應督導業者落實副本保管機制，發生事故導致現場圖說遺失或毀損時，仍可提供備份協助釐清責任。建管處進一步指出，行政調查與刑事偵查權限不同，建管處負責建築管理、違規認定及行政裁處，檢調機關則依法行使搜索、扣押及刑事偵查權限。事故發生後，市府已提供相關圖說及結構計算資料，配合檢調與專業鑑定機構調查，相關證據的蒐集與認定應尊重司法程序，不能因施工圖遭掩埋，就推論市府未善盡調查責任。建管處最後強調，市府理解總統關心基泰大直受災戶，但公共安全議題應建立在正確的專業事實上，「而不是將不同性質的圖說混為一談，造成社會誤解」，重申市府從違規認定、移送懲戒，到配合刑事偵查及後續重建，始終依法辦理。