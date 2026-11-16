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連署突破16.5萬人 股東占比超過一半

馬斯克、矽谷科技大咖聲援 員工要求給第二次機會

黃仁勳傳考慮回歸 矽谷大咖擬組「戰情室」施壓

董事會持續調查 接班人選仍未定案

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲辭去執行長職務後，支持他重返公司的聲浪持續升高。由輝達員工、股東及支持者發起的「與黃仁勳站在一起」（Stand with Jensen）網路連署，最新人數已突破16.5萬，其中包括逾8.7萬名股東及8100多名自稱輝達現任員工的參與者。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等矽谷科技業領袖也公開聲援，呼籲董事會重新考慮黃仁勳的去留。根據「Stand with Jensen」連署網站最新公布的數據，截至統計時，已有16萬5390人參與，較先前約9.7萬人的規模明顯增加。其中包括8萬7327名股東、6萬8421名一般支持者、8153名輝達現任員工，以及1489名前任員工參與者中，以股東人數最多，超過總數的一半，其次為一般支持者。發起人認為，黃仁勳帶領輝達發展長達33年，在相關指控尚未經完整調查前，董事會不應倉促排除他繼續領導公司的可能性。公開信要求董事會說明調查範圍與時間表，給予黃仁勳充分回應機會，並以具體證據解釋人事決定如何符合公司最佳利益。不過，網站也註明，參與者身分及所屬企業均由本人自行填寫，尚未經獨立驗證。由於名單曾出現疑似冒用「黃樂」、「習近平」等名人身分的署名，主辦方表示正在清除虛假連署，因此上述人數不代表已核實的股東或員工數量。這項連署獲得多名科技業領袖響應，包括馬斯克、Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）、Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）、Replit執行長馬薩德（Amjad Masad），以及Boom Supersonic執行長紹爾（Blake Scholl）等人。馬斯克與馬薩德也透過社群平台X推廣連署，進一步擴大活動聲量。輝達內部同樣出現挽留黃仁勳的聲音。據外媒報導，一名資深工程師在公司內部「建議箱」發文，要求董事會在作出重大人事決定前先聽取員工意見，貼文吸引超過1600則留言。另有報導稱，內部調查顯示超過97%的員工希望黃仁勳留任，但相關數據尚未獲得獨立證實。一名自稱輝達工程師的連署者表示，黃仁勳的私生活並非自己關注的重點，但若涉及違反公司行為準則，仍應依法處理，同時也應考量他過去對輝達的貢獻，給予公平對待。根據英國《金融時報》報導，黃仁勳已與親近人士討論重返輝達的可能性，部分矽谷企業領袖更計畫成立「戰情室」（War Room），聯合科技業高層向董事會施壓，並爭取白宮支持。輝達投資人、Altimeter Capital創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）及Atreides Management負責人貝克（Gavin Baker），也已致函董事會，呼籲保留所有選項，包括讓黃仁勳回任。兩人認為，黃仁勳長期帶領輝達取得卓越成就，而他突然離職也為公司帶來巨大不確定性，因此董事會應審慎評估復職可能性。黃仁勳因與曾任新加坡Megaspeed高階主管的黃樂（Alice Huang），以及另一名輝達高階主管的婚外情爭議，於11月12日辭去輝達執行長、總裁及董事職務。由於黃樂被美國情報官員懷疑涉及中國間諜活動，輝達董事會已啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。中國已否認相關間諜指控，美國司法部也表示，尚未認定黃樂是否為間諜。目前輝達由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，董事會表示將同時考慮內部及外部候選人。《金融時報》先前報導，安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）被視為潛在接班人；另有消息指出，美國總統川普曾提及蘋果執行長庫克（Tim Cook）的名字。不過，董事會強調，尚未正式啟動候選人接洽程序。