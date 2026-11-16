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台北股市今（16）日開盤後賣壓急遽湧現，加權指數盤中一度重挫逾1400點，市場一片慘綠。截至上午9時50分，加權指數來到42,401.35點，下跌1,273.77點，跌幅2.92%，正式失守4.3萬點整數關卡，成交金額達3,537.82億元。盤面個股同樣承受沉重賣壓，千金股成為這波跌勢的重災區，其中股王信驊（5274）在開盤半小時一度暴跌1175元，跌幅9.79%逼近跌停，台達電重挫逾7%，跌至1145元，印能科技（7734）、聯亞（3081）、高力（8996）則亮燈跌停。台積電（2330）跌逾2%，在2300元震盪，最低來到2295元。從大盤走勢來看，截至上午9時50分，加權指數已較前一交易日收盤43,675.12點下跌1,273.77點，跌幅約2.92%。指數跌破43,000點後，下一步能否守住42,000點，成為盤中觀察重點；成交金額方面，上午9時50分已達3,537.82億元，短時間內市場交易金額快速累積。