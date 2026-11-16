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▲虞書欣曬出多張圍裙照，引發許多網友批評。（圖／翻攝自虞書欣小紅書）

中國女星虞書欣因主演古裝仙俠劇《蒼蘭訣》而有大批粉絲，不料日前爆出霸凌和家族財務糾紛，至今都未出面說明，導致她形象大跌。有網友發現，虞書欣的私照似乎都在隱約的擦邊，近日曬出一組穿著圍裙的照片，一轉身從側面看到大片美背，圍裙裡疑似是真空，讓大批粉絲看傻眼直呼：「到底想幹嘛？」貼文被轉發到Threads後，狂吸39萬次瀏覽。虞書欣近日在社群曬出一系列穿著圍裙的美照，只見她戴著淡粉色帽子、披著一頭招牌長髮，穿著粉色綁帶的米色圍裙，對著鏡頭時而吐舌的做出可愛表情，但大家原以為她穿的是普通吊帶裙，仔細一看竟然是圍裙，其中一張側面的對鏡自拍，竟還被發現圍裙裡面疑似真空，火速引發熱議。有網友將虞書欣這一系列的照片轉發到Threads，質疑她似乎常常隱約的在擦邊，「不知道這姐一天天到底在幹什麼？」、「我還以為裡面有吊帶，還真的沒有，根本就是擦邊啊，她的團隊不管管嗎？」、「這是性化圍裙吧。」虞書欣曾參加過選秀節目《青春有你2》，並以第2名的成績在限定女團「THE9」出道。而在團體解散後，虞書欣積極展開個人活動，以《永夜星河》、《蒼蘭訣》等劇爆紅，不料演藝之路如日中天之時，就爆出霸凌和家族財務糾紛，至今都未出面說明，形象大跌損失百萬粉絲。