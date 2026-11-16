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採辯論形式分三階段進行 題目不公開、無交叉詰問

台中市長選戰唯一一場公辦電視政見發表會，將於明（17）日晚間7時正式登場。國民黨候選人江啟臣今（16）日全日未安排任何公開行程，擔任競選總部主委的台中市長盧秀燕上午受訪時證實，江啟臣正全力閉關「養精蓄銳」，希展現對所有選民的尊重與敬意；民進黨候選人何欣純則維持高強度陸戰節奏，一早便直搗江啟臣的立委本命區石岡站路口拜票，隨後展開全日車隊掃街。盧秀燕今日上午前往大甲區主持大甲國小禮堂及泳池開工典禮，會前接受媒體聯訪時，被問及江啟臣今一整天沒有公開行程，是否為了備戰明晚的政見發表會。盧秀燕表示，江啟臣與競選總部對這場政見發表會非常重視，為了表達對市民的尊重與敬意，總部今日刻意減少他的公開行程，讓他能夠好好準備、養精蓄銳，「我相信他明天會有精彩的表現。」另一方面，何欣純今日選擇在石岡、東勢、新社等江啟臣的傳統立委選區進行路口拜票與車隊掃街，全力搶攻山城選票。何欣純受訪時表示，隨著投票日越來越接近，她現在「一天當兩天用」，希望握緊每一雙手，爭取更多市民支持。根據台中市選舉委員會規劃，明晚登場的台中市長候選人電視政見發表會將採用「辯論架構」形式進行，依序分為「政見申論」、「專家提問」及「結論」三大階段。活動開場將由登記參選的3名候選人（依號次或抽籤順序：何欣純、洪麗華、江啟臣）各自進行10分鐘政見申論；緊接著由大會邀請的2位公正人士分別進行提問，每位候選人針對各項題目各享有5分鐘的作答時間；最後再由各候選人進行5分鐘的結辯總結。選委會進一步說明，為維持發表會的公平性與臨場反應考驗，此次政見會並未設置候選人間的「交叉詰問」環節，事前也不會提供題目或曝光提問專家名單，明晚7時起將全程透過台中市選委會YouTube官方頻道同步線上直播，供市民檢視各候選人的市政藍圖。