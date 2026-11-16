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洗衣機丟保潔墊「整台直接炸開」！廠商不理賠：人為疏失

自己把床單跟保潔墊丟進去洗衣機清洗，結果突然整個洗衣機上蓋炸飛

對方則表示：「說明書有寫洗防水材質可能會造成機體搖晃」，認為事件屬於「人為疏失」，不會賠償。

▲有網友把保潔墊丟進洗衣機清洗，結果造成洗衣機爆炸，面蓋整個被炸飛，洗衣機嚴重損壞，但廠商判定是人為因素不賠償。（圖/爆料公社）

洗衣機最大地雷「不能洗防水東西」！家電大廠、家事達人都認證

自己事後才知道原來洗衣機不能洗防水的東西。

請勿將防水性衣物或強調潑水性佳的衣物如雨衣、睡袋、風衣、防水墊、腳墊等放入洗衣機內

▲防水物質的衣服或者商品都不能丟進洗衣機清洗，其中包括大家愛穿的羽絨外套也不適合用洗衣機清洗。（圖/Threads）

建議清洗羽絨衣等機能服前要先看仔細洗滌標籤和產品說明書，以免洗壞衣服，還毀了洗衣機。