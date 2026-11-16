洗衣機也不是萬能的！日常我們只要有任何髒污的東西，總覺得都可以丟進洗衣機清潔乾淨，但是其實洗衣機的清洗規則是有地雷的，那就是「不能夠洗防水的東西」，有很多人都不知道，最嚴重會導致洗衣機爆開，且屬於人為因素廠商可能還不會理賠！對此，家電大廠日立也曾經示警過「防水性」、「強調潑水性佳」的衣物不能丟洗衣機，嚴重會導致洗衣機損壞。
洗衣機丟保潔墊「整台直接炸開」！廠商不理賠：人為疏失
有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，自己把床單跟保潔墊丟進去洗衣機清洗，結果突然整個洗衣機上蓋炸飛，女兒還被打到，原本是想說洗衣機沒有聲音了，以為洗好才靠近，沒想到竟然發出巨響，不到3秒就炸開。事後該網友跟洗衣機客服聯絡，對方則表示：「說明書有寫洗防水材質可能會造成機體搖晃」，認為事件屬於「人為疏失」，不會賠償。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「防水材質的東西本來就不能丟洗衣機，到底還有多少人不知道啊.....」、「洗衣機清洗師傅路過，很多機型都不能洗防水的衣服類，說明書都有寫」、「保潔墊、雨衣本來就不能丟洗衣機！我以為這是常識....」、「防水的東西不能丟洗衣機，拜託廣傳好嗎，這已經是基本常識」、「人沒事就好，真的要記得洗衣機不能洗有防水的東西」。
洗衣機最大地雷「不能洗防水東西」！家電大廠、家事達人都認證
事實上，過去日本女主播高木聖佳也分享過自己的經驗，表示自己把有防水材質的運動服放進洗衣機清洗，結果脫水時造成洗衣機嚴重晃動而爆開損壞，洗衣機不僅整台完全位移，連洗衣機上方的面板也跟機體分離，相當慘烈，自己事後才知道原來洗衣機不能洗防水的東西。
家電大廠日立HITACHI曾在官網說明，請勿將防水性衣物或強調潑水性佳的衣物如雨衣、睡袋、風衣、防水墊、腳墊等放入洗衣機內，這類防水性衣物不透水，在脫水運轉時有可能造成異常振動的原因，進而造成洗滌物向上擠壓、衣物破損、機身撞擊牆面或地板損傷等危險，請務必留意衣物的洗標說明以及洗衣機使用說明。
至於很多人也會詢問，那羽絨外套可不可以洗？家事達人陳映如就說，羽絨衣等時下各種機能服材質複雜，防潑水係數不一，防水性越高越容易貼在機殼壁面，使得內筒不平衡，發生摩擦、碰撞，建議清洗羽絨衣等機能服前要先看仔細洗滌標籤和產品說明書，以免洗壞衣服，還毀了洗衣機。
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有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，自己把床單跟保潔墊丟進去洗衣機清洗，結果突然整個洗衣機上蓋炸飛，女兒還被打到，原本是想說洗衣機沒有聲音了，以為洗好才靠近，沒想到竟然發出巨響，不到3秒就炸開。事後該網友跟洗衣機客服聯絡，對方則表示：「說明書有寫洗防水材質可能會造成機體搖晃」，認為事件屬於「人為疏失」，不會賠償。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「防水材質的東西本來就不能丟洗衣機，到底還有多少人不知道啊.....」、「洗衣機清洗師傅路過，很多機型都不能洗防水的衣服類，說明書都有寫」、「保潔墊、雨衣本來就不能丟洗衣機！我以為這是常識....」、「防水的東西不能丟洗衣機，拜託廣傳好嗎，這已經是基本常識」、「人沒事就好，真的要記得洗衣機不能洗有防水的東西」。
事實上，過去日本女主播高木聖佳也分享過自己的經驗，表示自己把有防水材質的運動服放進洗衣機清洗，結果脫水時造成洗衣機嚴重晃動而爆開損壞，洗衣機不僅整台完全位移，連洗衣機上方的面板也跟機體分離，相當慘烈，自己事後才知道原來洗衣機不能洗防水的東西。
家電大廠日立HITACHI曾在官網說明，請勿將防水性衣物或強調潑水性佳的衣物如雨衣、睡袋、風衣、防水墊、腳墊等放入洗衣機內，這類防水性衣物不透水，在脫水運轉時有可能造成異常振動的原因，進而造成洗滌物向上擠壓、衣物破損、機身撞擊牆面或地板損傷等危險，請務必留意衣物的洗標說明以及洗衣機使用說明。