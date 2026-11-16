「活動上線短短6天參與踴躍，部分品牌門市的加價周邊商品已陸續售罄；限量贈品「冰箱磁鐵燈箱」各店數量有限，歡迎民眾電洽門市詢問。」

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石二鍋寶可夢搶不到了！王品證實：上線6天部分門市周邊陸續售罄

官方回應表示：「感謝各位訓練家積極前往『品田牧場』、『石二鍋』和『12mini快煮小火鍋』尋寶，活動上線短短6天參與踴躍，部分品牌門市的加價周邊商品已陸續售罄。

三品牌的主題餐點及加價周邊售完為止，聯手推出的「美食三重奏」集章活動，可愛的限量贈品「冰箱磁鐵燈箱」吸引許多民眾積極完成任務，各店數量有限，兌完為止，歡迎民眾電洽門市詢問。」

▲王品石二鍋寶可夢聯名周邊商品太夯。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

石二鍋寶可夢！點鍋免費送周邊 加價購商品一覽



寶可夢「新鮮尋寶趣」11月6日至12月31日主題活動：



石二鍋 寶可夢「新鮮尋寶趣」11月6日至12月31日主題活動：



2款主題鍋物 ◾️「金沙南瓜鍋」＋79元



◾️「芋頭牛奶鍋」＋79元



◾️「寶可夢魚板」加購價49元（每份3顆，原價89元）



（每份3顆，原價89元） 主題鍋物皆附「寶可夢菜盤」，隨餐附贈「寶可夢魚板」卡比獸／可達鴨（隨機1款，共2款）」。



（隨機1款，共2款）」。 只要點主題鍋物就免費送「小碟」皮卡丘／夢幻（隨機1款，共2款）、「寶可夢貼紙」（隨機1款，共4款）。 （隨機1款，共2款）、（隨機1款，共4款）。





3款周邊商品 石二鍋內用消費任一鍋物，即可加購寶可夢周邊商品。



石二鍋內用消費任一鍋物，即可加購寶可夢周邊商品。 ◾️「寶可夢飲料杯套」＋149元：皮卡丘、伊布、耿鬼（共3款，隨機不挑款）



◾️皮卡丘、伊布、耿鬼（共3款，隨機不挑款） ◾️「寶可夢餐具組」＋199元（內含湯匙、筷子各一個）



◾️（內含湯匙、筷子各一個） ◾️「寶可夢深圓碗」＋299元



◾️ 提醒大家，周邊商品售、贈完為止，依各門市實際狀況為主，且不得私自轉售；加價購商品需符合指定消費門檻或條件，且不得單獨購買；產品圖片僅供參考，以實際商品為準；活動商品（含加價購、贈品）恕不適用於退換貨，除非商品本身有瑕疵；如遇不可抗力因素，或因特殊情況需調整，主辦方保留變更活動內容最終解釋權，如有任何變更，恕不另行通知，請以官方公告為準。 提醒大家，周邊商品售、贈完為止，依各門市實際狀況為主，且不得私自轉售；加價購商品需符合指定消費門檻或條件，且不得單獨購買；產品圖片僅供參考，以實際商品為準；活動商品（含加價購、贈品）恕不適用於退換貨，除非商品本身有瑕疵；如遇不可抗力因素，或因特殊情況需調整，主辦方保留變更活動內容最終解釋權，如有任何變更，恕不另行通知，請以官方公告為準。

▲品田牧場還送寶可夢氣球。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

品田牧場寶可夢！定食免費送氣球等周邊 加價購商品一覽





3款主題餐點 ◾️「皮卡丘咖哩唐揚雞定食」428元：咖哩唐揚雞＋白飯＋薯條＋甜點，送「皮卡丘紙圍頭套」。



：咖哩唐揚雞＋白飯＋薯條＋甜點，送「皮卡丘紙圍頭套」。 ◾️「伊布和風牛肉起司漢堡定食」408元：和風牛肉起司漢堡＋薯條＋小熱狗＋甜點，送「伊布插卡」。



：和風牛肉起司漢堡＋薯條＋小熱狗＋甜點，送「伊布插卡」。 ◾️甜點換購「甜甜香氛聖代」＋49元：酸甜草莓聖代搭配超萌「卡比獸杯套」。



甜點換購：酸甜草莓聖代搭配超萌「卡比獸杯套」。 享用品田牧場寶可夢套餐「免費送寶可夢充氣氣球」（隨機1款，共3款）。 （隨機1款，共3款）。





1款周邊商品 活動期間凡消費品田「任一定食」，即可以加價購399元帶走「寶可夢萬年曆」。



提醒大家，活動僅適用於指定日期2026年11月6日至2026年12月31日，逾期將無法參加或兌換相關優惠；加價購商品需符合指定消費門檻或條件，且不得單獨購買；周邊及贈品，售完／送完為止，且不得私自轉售；產品圖片僅供參考，以實際商品為準；活動商品恕不適用於退換貨，除非商品本身有瑕疵；如遇不可抗力因素，或因特殊情況需調整，主辦方保留變更活動內容最終解釋權，如有任何變更，恕不另行通知，請以官方公告為準。 提醒大家，活動僅適用於指定日期2026年11月6日至2026年12月31日，逾期將無法參加或兌換相關優惠；加價購商品需符合指定消費門檻或條件，且不得單獨購買；周邊及贈品，售完／送完為止，且不得私自轉售；產品圖片僅供參考，以實際商品為準；活動商品恕不適用於退換貨，除非商品本身有瑕疵；如遇不可抗力因素，或因特殊情況需調整，主辦方保留變更活動內容最終解釋權，如有任何變更，恕不另行通知，請以官方公告為準。

▲12mini快煮小火鍋有寶可夢提袋、陪吃手機架。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

12mini小火鍋寶可夢！皮卡丘、謎擬Q餐具組 送耿鬼提袋



寶可夢「鍋物飽味戰」11月6日至12月31日開賣：



12mini快煮小火鍋 寶可夢「鍋物飽味戰」11月6日至12月31日開賣：



1款主題套餐 ◾️「寶可夢套餐組」＋49元：享用任一鍋物加價49元，即可升級「寶可夢套餐組」。



：享用任一鍋物加價49元，即可升級「寶可夢套餐組」。 內用升級爽拿「寶可夢餐墊紙、寶可夢插卡、金黃Q糬2個、陪吃手機架」。



內用升級爽拿「寶可夢餐墊紙、寶可夢插卡、金黃Q糬2個、陪吃手機架」。 外帶／外送升級送「寶可夢紙碗、寶可夢提袋、金黃Q糬2個、陪吃手機架」。



外帶／外送升級送「寶可夢紙碗、寶可夢提袋、金黃Q糬2個、陪吃手機架」。 ◾️「寶可夢提袋」＋15元：也可以15元加購 也可以15元加購





1款周邊商品 ◾️「寶可夢餐具組」＋109元：內用外帶消費任一鍋物加價109元，就能入手皮卡丘、謎擬Q造型「寶可夢餐具組」。



內用外帶消費任一鍋物加價109元，就能入手皮卡丘、謎擬Q造型「寶可夢餐具組」。 11月6日至11月30日活動期間，拍下與鍋物餐點或店內佈置合照，完成指定社群任務，也有機會抽中「寶可夢餐具組」，共送出3組。提醒大家，上述寶可夢官方授權商品，售完為止。 11月6日至11月30日活動期間，拍下與鍋物餐點或店內佈置合照，完成指定社群任務，也有機會抽中「寶可夢餐具組」，共送出3組。提醒大家，上述寶可夢官方授權商品，售完為止。

皮卡丘、伊布、謎擬Q「美食三重奏」冰箱磁鐵燈箱！

石二鍋寶可夢聯名活動搶爆！排隊2小時也擋不住粉絲熱情，店員苦主拜託訓練家們留意「燒焦的鍋子有夠難刷」。傳出已有鐵粉到店搶不到周邊商品，王品集團旗下三大品牌，11月6日起開賣聯名寶可夢太夯，卻傳出有粉絲好不容易排隊入店用餐卻搶不到周邊商品。對此，《NOWNEWS今日新聞》求證王品集團，品田牧場寶可夢「美味大牧集」11月6日至12月31日開搶：王品集團活動期間同步推出「美食三重奏」集章活動，於品田牧場與石二鍋內用單筆消費任一主題餐點、於12mini快煮小火鍋完成指定消費任務，即可分別獲得該品牌印章1枚。