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美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊在休賽季面臨牛棚大換血之際，率先完成首筆重要補強。根據《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）於今（16）日報導，洋基已與36歲資深側投希爾（Tim Hill）達成續約協議，雙方簽下一紙1年225萬美元（約新台幣7406萬元） 的合約，並附帶2028年賽季年薪250萬美元的球團選擇權。現年36歲的希爾擁有9年大聯盟資歷，生涯累計出賽519場。2024年6月遭芝加哥白襪隊釋出後轉戰洋基，憑藉獨特的低肩側投出手角度迅速成為牛棚不可或缺的活棋。洋基去年球季曾執行他300萬美元的球隊選擇權，雖然今年新約年薪微幅降薪75萬美元，但球團依舊高度肯定他在特定戰局中的功能性價值。攤開希爾上個賽季的成績單，他整季共登板67場，繳出5勝2敗、10次中繼成功、2次救援成功，防禦率4.60的表現。儘管單季挨了生涯新高的12支全壘打，且面對右打者被打擊率偏高，但他對決左打者的被打擊率僅僅0.213，壓制力依舊頂尖。更驚人的是，他整季高達68.8%的滾地球製造率，高居全大聯盟所有投滿50局以上投手的第1名，堪稱「全聯盟最會製造滾地球」的牛棚專家。在成功留住這位經驗豐富的「滾地球大師」後，洋基管理層的牛棚補強任務才剛開始。由於終結者貝德納（David Bednar）以及本季繳出防禦率1.59鬼神表現的右投布萊克本（Paul Blackburn）等多名牛棚主力都在休賽季投身自由市場，條紋軍團後援戰力面臨嚴峻考驗。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，洋基球團在搞定希爾的合約後，下一步已積極展開行動，全力爭取與布萊克本完成續約，盼能盡快穩固明年賽季的勝利組防線。