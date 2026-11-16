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第一問砍樹 羅智強酸：要不要設種樹局？

第二問兒虐 羅智強指高雄2024年12名兒童死亡

第三問營養午餐 羅智強揭高雄校園蟾蜍餐事件

再問沈伯洋 翡翠水庫會不會設光電板？

高雄市長陳其邁昨晚北上替民進黨台北市長候選人沈伯洋站台，批評現任市長蔣萬安「台北順不起來」。對此，國民黨立委羅智強今（16）日反擊，「陳其邁，你還真是哪壺不開提哪壺」，指出沈伯洋在市長辯論會上提出種樹、解決兒虐及改善營養午餐3項主張，「三道題本來要考蔣萬安，結果每一道都問到了陳其邁的痛處」，因此要「三問陳其邁」，並再度要求沈伯洋表態是否反對翡翠水庫設置光電板？羅智強今發文首先質問，「陳其邁要不要設立種樹局，請沈伯洋去當『高雄樹長』？」他批評沈伯洋天天在黑台北砍樹，要「為樹請命」，卻未關注高雄美濃大峽谷及砍樹種光電的問題，更以「森林殺手、砍樹大王」批評陳其邁。羅智強表示，台北移除罹患褐根病的樹，是為防止病害蔓延及降低颱風天倒樹傷人的風險，「該移除的病樹要處理，該種的樹也要種。蔣萬安種了4萬株。這叫有做事。」他並指出，薔琵颱風過後，北市府統計路樹倒塌1442件，比2024年康芮颱風的2474件少了1000多件，認為這是台北市執行病樹移除、提高防颱修剪頻率的成果，反問沈伯洋，「怎麼不當面問問站在旁邊的陳其邁，為什麼會讓高雄的樹成千上萬地被無辜砍伐？」羅智強接著提到，沈伯洋先前稱「台北兒虐六都第一」是用猜的，批評「沈伯洋的驚天一猜，大家才發現陳其邁主政的高雄，單單2024年，就有12位兒童被虐待致死，竟然沒有太多新聞報導。」他質問陳其邁，「你有時間北上替沈伯洋助選，有沒有向高雄家長說清楚，那一年為什麼有12個孩子沒能被及時救下來？」並追問沈伯洋，「昨晚，沈伯洋，你有沒有為這12位枉死的孩子，問問陳其邁？」第三項則是營養午餐。羅智強指出，高雄國光高中學生在午餐裡發現碎石、塑膠碎片和頭髮，隔天高雄高工學生又在三杯雞裡發現蟾蜍，質疑「高雄家長要問的是，從食材到出餐，到底哪一道把關出了問題？」他批評沈伯洋陣營一再批評台北營養午餐，「連2克香鬆事件，都可以吵到大翻車」，反問「那麼，昨晚陳其邁就站在你旁邊，這一題你有沒有問他？」最後，羅智強再度點名沈伯洋，質問「翡翠水庫會不會和台南烏山頭水庫一樣設光電板？」羅智強表示，「我3天前問過沈伯洋，他沒有回答，今天再問一次。」他指出，2022年至2024年間，民進黨政府連續3年發函盤點光電設置空間，翡翠水庫都被列入，但蔣萬安直接否決，表明不允許中央在翡翠水庫設置光電板。羅智強並提到，謝龍介已公開承諾，當選台南市長後會依法移除烏山頭水庫光電板，再次向沈伯洋喊話，「你也給大台北市民1句明白話：你敢不敢像蔣萬安一樣，明確說『翡翠水庫不設光電板』？」