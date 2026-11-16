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羽絨衣可以用洗衣機洗嗎？洗衣店老闆公開正解：烘衣加1物更蓬鬆

▲「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫表示羽絨衣也可利用洗衣機水洗，但記得清洗任何衣物前一定要確認洗標，避免衣服變形縮水。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡羽絨衣清洗步驟

羽絨衣在家就能洗！達人教清潔4步驟「脫水加毛巾更省電」

內行推薦可以放入一條乾毛巾，便能提升乾爽度。過去新北市環保局亦解釋，洗衣機脫水效率最高在前3分鐘，如果加一條乾毛巾再脫水3分鐘，不只能加速乾燥，還能減少運轉，更省電

▲羽絨衣刷洗完成後，先靜置5分鐘至10分鐘，再將其丟入洗衣機中，建議洗衣模式選「柔洗／弱轉速」。（圖／記者徐銘穗攝）

隨著天氣逐漸轉涼，不少民眾開始拿出收納已久的羽絨衣、羽絨外套準備穿，但羽絨衣穿久總會出現發臭問題，讓人好奇羽絨衣可以用洗衣機洗嗎？深怕洗錯恐讓衣服結塊、失去蓬鬆度。「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫經常分享實用的洗衣清潔知識，過去他在IG透過短片教學「羽絨衣清洗4步驟」，強調羽絨衣也可利用洗衣機水洗，且丟進洗衣機前，可以先用中性洗劑加水搓揉，並丟進洗衣機柔洗，洗完最大關鍵則是「把羽絨剝開」，避免發臭爛掉問題，最後放在通風處晾乾即可，但記得清洗任何衣物前一定要確認洗標，避免衣服變形縮水。過去家事達人陳映如在臉書粉專表示，羽絨衣如羽絨外套、羽絨背心等雖然在家也能輕鬆搞定清潔，但洗衣前記得先拉好拉鍊、黏好魔鬼氈，避免勾破布料。針對領口、袖口等汙處，可以先浸濕後，再利用洗衣精搭配洗衣刷輕柔刷洗。刷洗完成後，先靜置5分鐘至10分鐘，再將其丟入洗衣機中，建議洗衣模式選「柔洗／弱轉速」，脫水時間選擇約30秒即可，避免長時間脫水而傷害衣料。至於羽絨衣脫水時，也有