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選戰倒數12天，台北市長蔣萬安和雲林縣長張麗善今（16）日陪同國民黨新北市長候選人李四川車掃。針對鋒燦封關民調顯示，蔣萬安支持度以43%落後對手沈伯洋的44.7%，蔣表示任何民調都參考，選戰最後階段就是全力以赴。蔣萬安今到蘆洲陪同李四川「海納百川大車掃」，對於幫川伯站台，他說兩人非常有默契、並肩作戰，很高興能夠一起車掃，幫川伯跟所有的市民鄉親爭取支持，希望大家能支持，那好朋友在台北也可幫他拉票，「未來我跟川伯就是攜手努力，為雙北所有市民打拚」。雲林縣長張麗善則說，雲林鄉親來到台北、新北人數是最多的，蔣萬安是雲林的外孫，李四川有「海口人」的氣魄，所以今天特別來為蔣萬安、李四川加油打氣，台北跟新北就是共同生活圈，蔣萬安、李四川長期以來都有合作默契，不只是挑戰不可能的任務，我們看到大巨蛋快速運轉，再包括輝達AI產業鏈，整個共同生活圈當中，一定要打造台北跟新北市共同的需求。張麗善說，希望台北新北都能夠共創雙贏，能夠增加人民福祉，未來不只交通，還有各方面的產業鏈，都要蔣萬安跟李四川共同攜手合作，才能夠讓台灣的門面、台北新北首善之都都能夠串聯，共創雙贏。