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暗示《GTA 6》序號送超過萬組 終極版也有機會免費拿

Twitch《GTA 6》Drops開跑 連看6天解鎖限定徽章

Twitch加碼創作者福利 搶劫主題發燒列車與限定表情登場

實況平台 Twitch 宣布配合 Rockstar Games 新作《俠盜獵車手 6》（GTA 6）上市推出限定活動，從遊戲上市日11月19日起至11月30日，平台將每日向觀眾發放遊戲序號，並有機會送出終極版，限時免費領取上限更超過1萬組。Twitch 於11月14日在美國聖地牙哥舉辦的 TwitchCon 2026 活動中表示，《GTA 6》活動期間除常規序號外，還會不定期加碼贈送終極版序號，官方更語帶玄機暗示準備數量可能超越萬組，但目前 Twitch 尚未公開《GTA 6》序號的確切數量與抽送方式，也沒有說明觀眾需要看直播多久才能取得抽獎資格。Twitch 也將從11月18日起推出《GTA 6》主題 Drops 活動並持續至月底。玩家只要在活動期間每天觀看《GTA 6》指定直播滿1小時，累積達6天便能陸續解鎖6款限定 Chain 徽章，包含鑽石、黃金以及邁阿密等特色造型徽章。觀眾也能透過購買定期訂閱或贈送訂閱獲取專屬好禮，包含3款主題徽章與3款限定表情符號，但 Prime 訂閱不適用。若成功集齊12項觀看與訂閱獎勵，還能解鎖壓軸的金色鬣蜥徽章，玩家最晚須於11月24日開始觀看才能在活動結束前完成收集。為了炒熱直播氣氛，Twitch 特別將活動期間的發燒列車改版為搶劫主題，並加入由實況主設計的6款限定表情。官方也宣布將不定期向分享直播回顧的實況主頻道贈送訂閱，並從全球精選精彩內容登上 Twitch 首頁展示，全力支持參與本次盛事的創作者。官方特別提醒，本次 Drops 提供的徽章與表情皆屬於 Twitch 平台社群裝飾，並非遊戲內建虛擬道具。由 Rockstar Games 開發的《俠盜獵車手 6》預定於2026年11月19日正式登陸 PS5 與 Xbox Series X/S 平台，玩家已可鎖定平台專屬分類準備參與。