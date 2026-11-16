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第63屆金馬獎即將在本月22日登場，回顧過往事件，實力派演員林依晨曾在出道1年左右，就於2003年以電影《飛躍情海》雙料入圍第40屆金馬獎「最佳女主角」與「最佳新演員」，但不料因在同年拍攝並上映了另一部電影《空手道少女組》，不符合金馬獎新人獎規章，入圍資格慘被取消，讓林依晨永遠與該獎項擦身而過。林依晨在2002年出道後，隔年就以導演王毓雅執導的電影《飛躍情海》，一舉獲得第40屆金馬獎「最佳女主角」與「最佳新演員」兩項大獎的提名。雙料入圍的消息，直接肯定了林依晨的演技，不料在頒獎典禮開始前，金馬獎執委會發現林依晨在同年還拍攝了另一部電影，也就是《空手道少女組》。根據當時的金馬獎的規定，角逐「最佳新演員」的演員，必須是當年僅有一部電影作品的新人。最終由於作品數量不符合規定，金馬執委會認定林依晨不符合「最佳新演員」獎項的資格，並取消她的入圍，僅保留最佳女主角的入圍資格。因為「最佳新演員」是一生僅能入圍、獲獎一次的獎項，那次被取消，也讓林依晨永遠錯失該獎，她也曾在受訪時坦言，自己非常理解錯失新人獎的遺憾。除了錯失新人獎外，林依晨當年也沒能拿下「最佳女主角」的獎項。然而，在去年的第62屆金馬獎中，她再度以突破性演技，憑藉《深度安靜》時隔22年再度入圍影后，但最終仍不敵《地母》的范冰冰，二度與影后擦身而過，不過林依晨也表示不會放棄，霸氣喊：「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到。」