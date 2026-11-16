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新華社正式宣布 美中俄首度三方峰會19日舉行

川普盼削減全球核武 美中俄軍控談判成焦點

伊朗戰爭可能列入議程 烏克蘭問題預計不談

專家：象徵意義大於實質成果 重大突破恐有限

美國、中國及俄羅斯三大強權領導人即將首度舉行三方峰會。中國官媒《新華社》今（16）日上午發布快訊，宣布中國國家主席習近平將於19日在深圳，與美國總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行中美俄元首會晤。白宮先前已證實相關安排，並透露三方將聚焦核武管制與核不擴散議題，伊朗戰爭也可能列入討論，但預計不會觸及烏克蘭問題。綜合《新華社》、美國之音等媒體報導，今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於11月18日至19日在中國深圳登場，三國領導人也將利用峰會期間舉行歷史性會晤。《新華社》16日上午9時發布快訊，引述中國外交部發言人宣布，習近平將於19日與川普、普丁在深圳舉行三方會談。白宮早在13日就已預告這項安排，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日也表示，三國已就19日舉行峰會達成共識。這將是美中俄三國領導人首次舉行三方峰會，也成為本屆APEC最受矚目的外交活動之一。白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，川普已明確表達，希望在會談中討論削減全球核武器的問題，並認為核武擴散具有高度危險性。美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）已於今年2月到期。川普先前拒絕俄方延長條約一年的提議，主張重新制定一項更現代化的核武管制協議，並將中國納入其中。不過，中國過去多次拒絕參與美俄中三方核裁軍談判，認為在美俄核武庫規模仍遠大於中國的情況下，要求北京加入並不公平，主張美俄應先大幅削減核武。美國官員也坦言，不預期此次峰會能立即達成新的核武協議，主要目的是為三國領導人建立對話管道。一名美國高階官員表示，這次會晤應被視為對話的起點，未來才可能逐步展開更具實質內容的討論。除了核武管制，伊朗戰爭也可能成為三國領導人的討論議題。一名不願具名的美國高階官員透露，川普計畫與習近平及普丁討論伊朗局勢，但預計避開烏克蘭戰爭。據報導，三方峰會的構想最初由普丁提出，俄方原本希望藉此討論如何結束烏克蘭戰爭，並爭取有利於俄羅斯的談判結果。不過，白宮目前透露的議程方向顯示，烏克蘭問題並非此次三方會談的預定重點。儘管美中俄領導人同場會晤具有高度外交象徵意義，但分析人士認為，三國在核武管制及國際安全問題上的立場差距仍大，短時間內恐難取得重大突破。美國華府智庫布魯金斯學會東亞政策研究中心研究員金沛雅（Patricia Kim）指出，這次峰會似乎缺乏廣泛的工作層級事前準備，因此不太可能達成重大實質成果。