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TPASS每月有超過150萬人使用，為擴大民眾使用便利，LINE Pay Money將在12月加入「TPASS 2.0」。民眾在今日起即可登錄參與，並在12月1日起可使用乘車碼掃碼乘車，並納入累計TPASS 2.0常客回饋金。TPASS政策在112年上路後，使用人數持續成長，去年平均每月有110.6萬人常態使用，今年前十月平均則有151.6萬人，比去年成長37%；其中79.1萬人是加值購買定期票、72.5萬人為TPASS 2.0會員。公路局表示，TPASS 2.0會員中，已有約28.2萬人是現行3家電子支付帳戶（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay）登錄。TPASS 2.0是去年開始推動的公共運輸常客優惠，除了使用上述3家電子支付外，也可使用3家電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）登錄，搭乘一定次數可享回饋。例如每月搭乘4次以上中長途國道客運，有30%回饋。公路局已同意LINE Pay Money交通乘車碼申請加入TPASS 2.0，今（16）日用戶可於LINE Pay乘車碼畫面點選「常客優惠」選項，並依操作步驟完成登錄作業，12月1日起以LINE Pay乘車碼掃碼乘車，即可納入累計公共運輸次數及享有TPASS 2.0常客回饋優惠。