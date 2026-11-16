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▲Ray（左）好奇問賈永婕（右）是怎麼進入101工作的。（圖／翻攝自YouTube@RayAsianBoy Live）

▲賈永婕（左上1）與Ray（左上3）還有一群實況主在101戶外高空平台留下合照。（圖／翻攝自Threads@joeykaotyk）

獲封「最強高中生」的百萬實況主Ray（許宸睿），昨（15）日和外國友人Kelo、以及美籍台裔直播主JoeyKaotyk參訪台北101，不僅獲董事長賈永婕親自接待、登上101樓頂端戶外平台飽覽台北市景，Ray更在直播中為照顧歐美觀眾，直接以英文直球詢問賈永婕是如何入主101當上董事長，賈永婕聽後則幽默自曝過去是婚紗老闆「也是位超級巨星」。Ray昨日開直播跟大家分享他去101參觀的過程，這支影片也在今日於YouTube上架。只見Ray與一群友人到達台北101後，賈永婕已經在1樓等待，她還不忘趁著等的空檔自拍，上傳限時動態笑說「在等一群年輕人」。接著她親自接待Ray等人，帶大家搭電梯登上89樓觀景台，然後再轉乘印有「101」按鍵的專屬電梯直達頂樓，新奇體驗讓眾人驚呼連連。而就在一行人穿戴專業高空安全吊帶裝備、準備踏上戶外平台前，Kelo念出聊天室網友的留言：「101 boss is rich.（101老闆很有錢）」，賈永婕聽聞後立刻笑著接話：「I’m the boss. Janet from Taipei 101.（我就是老闆，台北101的Janet）」緊接著，Ray為了讓螢幕前的歐美粉絲更了解這位東道主，徵得同意後直接用英文發問：「妳是怎麼進入這棟大樓、怎麼開始做這門生意的？」面對年輕人的直球提問，賈永婕大方用英文澄清：「老實說這不是我的事業，我擔任台北101董事長才大約2年。」當Ray進一步追問她過去是否也在這棟大樓工作時，賈永婕則透露自己原本經營婚紗品牌，更不忘幽默補充：「同時我也是一個超級巨星！」由於Ray年紀較輕，起初並未認出賈永婕的藝人身分，直到看見直播聊天室觀眾提醒，才知道賈永婕以前很常上節目《康熙來了》，Ray還坦白說自己只知道這個節目是小S與「另一個男的」主持的，賈永婕聽後隨即笑著解答，那個男的就是蔡康永，並安慰Ray不認識他們沒關係，她知道Ray年紀跟自己兒子相仿，還太小。隨後，眾人在全副武裝下踏上頂樓的鏤空金屬格柵步道，近距離感受宛如攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰極限時的高空視野。儘管Ray當時很緊張，有點懼高，但仍難掩興奮之情，大家也在頂樓的景觀台上，與賈永婕留下合照。而Ray的好友JoeyKaotyk事後在Threads放出這張照片，寫下「吼裡謝 @janet_chia_ THANK YOU!」向賈永婕道謝，該篇貼文曝光後，短短17小時已累積11萬人次瀏覽、9千多人按讚，賈永婕也去留言互動：「希望你們玩得很開心！」網友見狀也紛紛稱讚：「天才，這是什麼夢幻連動」、「Ray真的是最強外交官」、「他們都讓世界看到台灣」。